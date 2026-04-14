Choca mujer contra vaca en la carretera Monclova; resulta lesionada

Un automóvil chocó contra una vaca la madrugada de este martes en la carretera Monclova, a la altura del puente conocido como El Barril, alrededor de las 00:30 horas. Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del siniestro, en el incidente participó una conductora identificada como Karina ¨N¨, de 42 años, con domicilio en la calle Lucio Blanco, en la colonia Leandro Valle, en el municipio de Monclova.

La mujer comentó que circulaba procedente de Saltillo con dirección a Monclova cuando ocurrió el impacto contra una vaca que se encontraba sobre la vía. Tras el percance, logró descender del vehículo por su propio pie. Elementos de emergencia del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria y realizar la valoración de la conductora; el sitio se mantuvo con abanderamiento para evitar otros incidentes.

La conductora presentó contusión en la muñeca izquierda, así como contusión en la rodilla derecha, además de dolor en la región lumbar y cervical; su estado fue clasificado como delicado. Se determinó su traslado a la clínica del ISSSTE para su atención médica. Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del hecho para deslindar responsabilidades.