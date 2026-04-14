Opening Day Saraperos vs Toros: precios y cómo comprar boletos en Saltillo

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Saraperos
/ 14 abril 2026
    Opening Day Saraperos vs Toros: precios y cómo comprar boletos en Saltillo
    El Estadio Madero se prepara para una gran entrada en el inicio de temporada. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Saraperos de Saltillo inició la venta de boletos para el Opening Day 2026 ante Toros de Tijuana, con preventa para abonados y opciones de compra en taquilla y en línea

Los Saraperos de Saltillo iniciaron oficialmente la venta de boletos para el Opening Day 2026, donde la Nave Verde recibirá a los Toros de Tijuana este viernes 17 de abril en el Estadio Francisco I. Madero, marcando el arranque de una nueva temporada en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

A través de sus canales oficiales, el club anunció que la preventa exclusiva para abonados se llevará a cabo en dos fechas: el martes 14 de abril en horario de 16:00 a 19:00 horas, y el miércoles 15 de abril de 9:00 a 14:00 horas. Posteriormente, la venta general estará disponible para el público, tanto en taquillas del estadio como en línea.

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En cuanto a los precios, el acceso al juego inaugural contará con diferentes opciones para la afición. Los boletos en zona numerada A y C tendrán un costo de 350 pesos, mientras que la sección numerada B será de 500 pesos. Por su parte, el acceso general estará disponible en 200 pesos, y la zona de bar contenedores tendrá un precio de 500 pesos.

La directiva también informó que la compra estará limitada a un máximo de dos boletos por tarjeta, medida que busca garantizar mayor acceso para los aficionados en uno de los juegos más esperados del calendario.

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El Opening Day representa uno de los momentos más importantes para la afición sarapera, no solo por el inicio de la campaña, sino por el ambiente que se vive en el Madero, donde tradicionalmente se registra una gran entrada. Para esta temporada, la expectativa es alta, luego de una pretemporada intensa en la que el equipo mostró destellos ofensivos y continúa afinando detalles en su pitcheo.

El rival en turno, los Toros de Tijuana, llega como uno de los equipos protagonistas de la Zona Norte, lo que añade un ingrediente extra al duelo inaugural, que promete ser un termómetro importante para ambos conjuntos desde el arranque de la temporada.

Con la venta de boletos ya en marcha, la invitación está abierta para que la afición asegure su lugar y forme parte del inicio de la campaña 2026, en una noche que combinará béisbol, espectáculo y el regreso oficial de Saraperos a casa.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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