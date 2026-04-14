Proyectan modernización total de luminarias en el periférico Luis Echeverría de Saltillo

El director de Servicios Primarios de Saltillo, Aníbal Soberón, informó que este año se planea la modernización total del alumbrado en el periférico Luis Echeverría Álvarez. El proyecto busca sustituir las luminarias actuales por tecnología LED de mayor eficiencia energética. “Buscamos este año continuar con el proyecto de modernización del alumbrado público, pero en todo el periférico Luis Echeverría; cambiar el luminario de todo el periférico”, confirmó el funcionario municipal durante la entrevista.

Soberón destacó que la ciudad ya cuenta con un avance significativo en esta materia, asegurando que “el reglamento también del alumbrado público ya exige que los nuevos fraccionamientos tengan lámparas tipo LED; ya estamos al 100% en LED en los fraccionamientos”. Respecto a las fallas recientes en el bulevar Fundadores, explicó que se debieron al robo de cableado en dos tramos a la altura del Centro de Convenciones, lo que dejó seis luminarias apagadas durante algunos días. “Es difícil reparar ahí por las cuestiones del tráfico, pero el día de ayer a las 12:00 horas, ya en coordinación con la policía de tránsito, ya pudimos solucionar el problema”, señaló Soberón sobre la reparación. El director mencionó que la infraestructura también sufre afectaciones debido a las condiciones climáticas. “La lluvia sí nos hace mucho daño. La verdad es que no tanto cuando llueve, sino cuando se empieza a secar se provocan los cortos”, detalló. Según explicó el titular de Servicios Primarios, el proceso de secado tras las precipitaciones genera sarro en las conexiones, lo que deriva en cortocircuitos. No obstante, aseguró que mantienen recorridos constantes para detectar y reparar estos incidentes de manera oportuna.

Además del periférico, se mantienen cuadrillas de embellecimiento urbano, deshierbe y limpieza en arterias como Mirasierra, carretera 57, Nazario Ortiz Garza y Oceanía, así como el barrido manual diario en el primer cuadro de la ciudad. Finalmente, el funcionario reiteró que la prioridad es la eficiencia tecnológica para Saltillo. “No hay una tecnología más nueva, sino hay lámparas que iluminan más y gastan menos energía. Eso es lo que estamos buscando”, puntualizó. Última renovación fue hace siete años Este martes, el director de Servicios Primarios del Gobierno Municipal de Saltillo, Aníbal Soberón Rodriguez, expuso que se planea una renovación total de las luminarias del Periférico Luis Echeverría Álvarez. “Buscamos este año continuar con el proyecto de modernización del alumbrado público, pero en todo el periférico Luis Echeverría; cambiar el luminario de todo el periférico”, confirmó. Agregó que se ha avanzado en los últimos años luego de que los reglamentos municipales obligan a que los fraccionamientos cuenten con luces LED, mismas que ya se han instalado en toda la ciudad. La renovación de las luminarias en el Periférico se dan luego de que hace casi siete años se firmó un contrato millonario para su modernización y mantenimiento. Fue el 14 de mayo del 2019 que el Gobierno Municipal de Saltillo firmó un contrato con tres empresas para la modernización, mantenimiento y operación de la infraestructura de alumbrado público. Los documentos públicos indican que en total se invirtieron 888 millones 339 mil 817 pesos ya con impuestos para los tres servicios. Las empresas ganadoras de la licitación fueron Md iluminación Nacional, S.A. de C.V.,y Constructora Maiz Mier, S.A. de C.V. y Comercializadora Marttiz, S.A. de C.V. Los documentos indican también que los pagos se planearon a 120 meses, es decir que terminarán en mayo del 2029. Tomando en cuenta que el primer pago se haya realizado en junio del 2019 y el último en marzo del 2026, hasta la fecha se han pagado 545 millones 131 mil 768.86. Registros periodísticos de VANGUARDIA, así como información pública exponen que los recursos para estos pagos provinieron de un fideicomiso y “varios”.

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Alonso Flores Ramírez Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA. Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo. Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.