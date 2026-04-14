Confirma Fiscalía muerte por sobredosis de mujer en la colonia Héroes de Chapultepec, en Saltillo

Los hechos se registraron el pasado lunes por la noche, cuando autoridades de la Fiscalía acudieron a un domicilio ubicado al sur de Saltillo, tras el reporte de un vecino que informó sobre el hallazgo sin vida de la mujer, en posibles circunstancias de violencia.

Luego de varias horas del levantamiento del cuerpo sin vida de una mujer en la colonia Héroes de Chapultepec, en Saltillo , la Fiscalía descartó que se tratara de una muerte violenta.

De acuerdo con la necropsia aplicada al cuerpo, la causa de la muerte de la mujer, de aproximadamente 30 años de edad, fue un infarto por sobredosis de sustancias.

Aunque en un inicio se mencionó que la mujer fue encontrada con hematomas, la Fiscalía dio a conocer que estos se debían a heridas provocadas por pinchamiento.

En las primeras versiones también se señaló que la joven habría sido asesinada por su pareja; sin embargo, en la versión oficial de la Fiscalía únicamente se tiene registrada la participación de un hombre, quien fue la persona que encontró y reportó el cuerpo.

Además, en el caso, la Pronnif confirmó que ya existían antecedentes sobre la guardia y custodia de tres menores de edad, de 9, 10 y 11 años, y hasta el momento se encuentran en busca de la familia con quien quedaron a cargo y a la espera de lo que aporte la Fiscalía.

Al respecto, la Fiscalía seguirá indagando para identificar si existen más datos que indiquen que el caso se trató de una muerte violenta; sin embargo, hasta el momento, esta línea se encuentra descartada.