Confirma Fiscalía muerte por sobredosis de mujer en la colonia Héroes de Chapultepec, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 14 abril 2026
    Confirma Fiscalía muerte por sobredosis de mujer en la colonia Héroes de Chapultepec, en Saltillo
    Tras la necropsia, autoridades confirmaron que la causa de la muerte fue un infarto derivado de una sobredosis, mientras continúan las investigaciones para descartar cualquier otra línea relacionada con el caso. MARTÍN ROJAS

La Pronnif mantiene seguimiento en el caso debido a la situación de tres menores de edad vinculados a la víctima

Luego de varias horas del levantamiento del cuerpo sin vida de una mujer en la colonia Héroes de Chapultepec, en Saltillo, la Fiscalía descartó que se tratara de una muerte violenta.

Los hechos se registraron el pasado lunes por la noche, cuando autoridades de la Fiscalía acudieron a un domicilio ubicado al sur de Saltillo, tras el reporte de un vecino que informó sobre el hallazgo sin vida de la mujer, en posibles circunstancias de violencia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-carambola-de-siete-vehiculos-en-nazario-ortiz-garza-genera-caos-vial-DC20001662

De acuerdo con la necropsia aplicada al cuerpo, la causa de la muerte de la mujer, de aproximadamente 30 años de edad, fue un infarto por sobredosis de sustancias.

Aunque en un inicio se mencionó que la mujer fue encontrada con hematomas, la Fiscalía dio a conocer que estos se debían a heridas provocadas por pinchamiento.

En las primeras versiones también se señaló que la joven habría sido asesinada por su pareja; sin embargo, en la versión oficial de la Fiscalía únicamente se tiene registrada la participación de un hombre, quien fue la persona que encontró y reportó el cuerpo.

Además, en el caso, la Pronnif confirmó que ya existían antecedentes sobre la guardia y custodia de tres menores de edad, de 9, 10 y 11 años, y hasta el momento se encuentran en busca de la familia con quien quedaron a cargo y a la espera de lo que aporte la Fiscalía.

Al respecto, la Fiscalía seguirá indagando para identificar si existen más datos que indiquen que el caso se trató de una muerte violenta; sin embargo, hasta el momento, esta línea se encuentra descartada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Feminicidios
homicidios
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos Bocas

Dos Bocas
true

4T, adicción a la mentira: ‘No se preocupen, es neblina’
true

POLITICÓN: Morena Coahuila administra su derrota electoral ante abandono de Luisa María Alcalde
El Estadio Madero se prepara para una gran entrada en el inicio de temporada.

Opening Day Saraperos vs Toros: precios y cómo comprar boletos en Saltillo
Autoridades municipales informaron que el plan contempla intervenir todo el periférico, una de las vialidades más transitadas, con el objetivo de mejorar la iluminación y reducir el consumo de energía eléctrica.

Proyectan modernización total de luminarias en el periférico Luis Echeverría de Saltillo
El concesionario ha señalado que el aumento en el costo del diésel y la competencia desleal han complicado la operación del servicio.

Buscan salvar ruta Arteaga-Saltillo; alcaldesa descarta aumento a la tarifa
La guerra en Oriente Medio ha trastocado la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional, que advirtió en un informe del 14 de abril de 2026 que las perturbaciones en los mercados petroleros podrían frenar el crecimiento, avivar la inflación y aumentar la posibilidad de una recesión global.

La guerra en Medio Oriente frenará el crecimiento económico mundial, advierte el FMI
Los icónicos estudios de Paramount en Hollywood, escenario de una industria que hoy enfrenta la incertidumbre tras el anuncio de su posible fusión con Warner Bros. Discovery

Personalidades de Hollywood firman una carta contra el acuerdo de Paramount y Warner Bros