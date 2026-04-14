Buscan salvar ruta Arteaga-Saltillo; alcaldesa descarta aumento a la tarifa

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 14 abril 2026
    Buscan salvar ruta Arteaga-Saltillo; alcaldesa descarta aumento a la tarifa
    El concesionario ha señalado que el aumento en el costo del diésel y la competencia desleal han complicado la operación del servicio. ARCHIVO

El concesionario enfrenta dificultades por el incremento del 45% en el diésel y la competencia desleal, lo que ha puesto en riesgo la continuidad del servicio

Ante la amenaza de un colapso financiero que dejaría sin transporte a casi 9 mil usuarios, la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, anunció una mesa de trabajo urgente con el Estado y el concesionario Leopoldo Mendoza.

La mandataria informó que se mantiene en comunicación constante para resolver la problemática que pone en riesgo la operación de la ruta hacia junio de 2026, buscando alternativas que no afecten el bolsillo de los ciudadanos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/buscan-regular-vehiculos-todo-terreno-y-senderismo-en-la-sierra-de-arteaga-FC20004247

“Vamos a tener ahorita una reunión para analizar la situación y ver la mejor solución a esta problemática que manifiesta el concesionario; hemos estado muy al pendiente de los reportes”, afirmó Sánchez Flores sobre el encuentro.

El concesionario advirtió previamente que la ruta es insostenible debido al alza del 45% en el diésel y la competencia desleal, lo que ha generado una etapa de “subsistencia” tras invertir 80 millones de pesos en unidades nuevas.

Respecto a las peticiones del transportista, la alcaldesa precisó que el enfoque será operativo: “El ajuste que estaríamos revisando es la revisión de los tramos, los tiempos de ruta y el número de usuarios que abordan la ruta”.

Sánchez Flores fue enfática al señalar que no se contempla incrementar el costo del pasaje: “No, definitivamente no vamos a aumentar la tarifa. No se busca el aumento, no nos lo ha manifestado y no hay ninguna intención”.

La edil destacó que el objetivo es beneficiar a los estudiantes y trabajadores que viajan diariamente a Saltillo, asegurando que incluso se podrían modificar los recorridos para optimizar el servicio y garantizar su continuidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/combaten-gusano-barrenador-que-amenaza-nogales-centenarios-en-parras-FC20004230

“Podría ser una opción (modificar la ruta). Ya veremos qué resulta para verificar este tema y poderle dar, en conjunto con el Estado, una respuesta”, explicó la alcaldesa sobre la posible reingeniería de los trayectos actuales.

Finalmente, recordó que el municipio mantiene subsidios para sectores vulnerables, ofreciendo tarjetas de estudiante a 8 pesos y pasaje gratuito para adultos mayores y personas con discapacidad que realicen su trámite en la Presidencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Transporte Público
tarifas

Localizaciones


Arteaga

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos Bocas

Dos Bocas
true

4T, adicción a la mentira: ‘No se preocupen, es neblina’
true

POLITICÓN: Morena Coahuila administra su derrota electoral ante abandono de Luisa María Alcalde
El Estadio Madero se prepara para una gran entrada en el inicio de temporada.

Opening Day Saraperos vs Toros: precios y cómo comprar boletos en Saltillo
Autoridades municipales informaron que el plan contempla intervenir todo el periférico, una de las vialidades más transitadas, con el objetivo de mejorar la iluminación y reducir el consumo de energía eléctrica.

Proyectan modernización total de luminarias en el periférico Luis Echeverría de Saltillo
La guerra en Oriente Medio ha trastocado la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional, que advirtió en un informe del 14 de abril de 2026 que las perturbaciones en los mercados petroleros podrían frenar el crecimiento, avivar la inflación y aumentar la posibilidad de una recesión global.

La guerra en Medio Oriente frenará el crecimiento económico mundial, advierte el FMI
Los icónicos estudios de Paramount en Hollywood, escenario de una industria que hoy enfrenta la incertidumbre tras el anuncio de su posible fusión con Warner Bros. Discovery

Personalidades de Hollywood firman una carta contra el acuerdo de Paramount y Warner Bros
Personal de emergencia y cuerpos de rescate acudieron al kilómetro 17 de la carretera Saltillo-Monclova, a la altura del ejido Cañada Ancha.

Pierde la vida pareja de motociclistas en fatal accidente sobre la Saltillo-Monclova