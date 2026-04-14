Buscan salvar ruta Arteaga-Saltillo; alcaldesa descarta aumento a la tarifa

La mandataria informó que se mantiene en comunicación constante para resolver la problemática que pone en riesgo la operación de la ruta hacia junio de 2026, buscando alternativas que no afecten el bolsillo de los ciudadanos.

Ante la amenaza de un colapso financiero que dejaría sin transporte a casi 9 mil usuarios, la alcaldesa de Arteaga , Ana Karen Sánchez Flores, anunció una mesa de trabajo urgente con el Estado y el concesionario Leopoldo Mendoza.

“Vamos a tener ahorita una reunión para analizar la situación y ver la mejor solución a esta problemática que manifiesta el concesionario; hemos estado muy al pendiente de los reportes”, afirmó Sánchez Flores sobre el encuentro.

El concesionario advirtió previamente que la ruta es insostenible debido al alza del 45% en el diésel y la competencia desleal, lo que ha generado una etapa de “subsistencia” tras invertir 80 millones de pesos en unidades nuevas.

Respecto a las peticiones del transportista, la alcaldesa precisó que el enfoque será operativo: “El ajuste que estaríamos revisando es la revisión de los tramos, los tiempos de ruta y el número de usuarios que abordan la ruta”.

Sánchez Flores fue enfática al señalar que no se contempla incrementar el costo del pasaje: “No, definitivamente no vamos a aumentar la tarifa. No se busca el aumento, no nos lo ha manifestado y no hay ninguna intención”.

La edil destacó que el objetivo es beneficiar a los estudiantes y trabajadores que viajan diariamente a Saltillo, asegurando que incluso se podrían modificar los recorridos para optimizar el servicio y garantizar su continuidad.