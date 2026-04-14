POLITICÓN: Morena Coahuila administra su derrota electoral ante abandono de Luisa María Alcalde

I. CONVENCIÓN VERDE El Partido Verde arrancó en San Luis Potosí sus trabajos rumbo al 2027 con una convención que reunió a liderazgos de distintos estados. Desde Coahuila estuvieron presentes Cuco Sandoval, líder coahuilteca del Verde –es un decir– y el diputado local Jorge Valdés. Más allá de los posicionamientos internos y los destapes que ya se perfilan en otras entidades, el encuentro sirvió para medir fuerzas internas y enviar señales a quien quiera verlas. Porque aunque se trate de agenda partidista, estos espacios suelen ser utilizados para algo más: mostrar presencia, alinear estructuras y empezar a mover piezas con anticipación. II. MENSAJE ENTRE LÍNEAS El momento clave llegó con el mensaje de Arturo Escobar, quien no sólo le echó porras al gobernador de San Luis Potosí, sino que también reconoció públicamente a Manolo Jiménez, colocándolo entre los mejor evaluados del país. Más allá del elogio, nos dicen, el mensaje deja ver cómo se mueve el Verde en Coahuila, incluso sin alianza formal. Porque en política, estos guiños rara vez son gratuitos.

III. AUSENCIA NACIONAL En Morena, nos dicen, empieza a crecer el malestar. Y no es para menos. Mientras en Coahuila se desarrolla la única elección en el país, la dirigencia nacional, encabezada por Luisa María Alcalde, parece estar en otra cosa: recorridos y agenda en la Ciudad de México, lejos del estado donde realmente se desarrolla una contienda. La lectura entre los propios morenistas es clara: se sienten abandonados. No se distingue presencia, pero tampoco intención real de competir con ganas de ganar... aunque sea un distrito. Y en Morena, cuando el centro se ausenta, el mensaje llega directo a la base... que actúa en consecuencia. IV. DIVISIÓN INTERNA El problema no es sólo el abandono de la dirigencia nacional, sino lo que eso provoca. Nos comentan que al interior de Morena en Coahuila hay dudas. Sin respaldo claro desde la dirigencia nacional, la operación se fragmenta y cada grupo jala por su lado. “Pobres morenos, tan lejos de su dirigencia y tan cerca de su propia división”, dicen en corto. Y así, más que competir, el partido que en lo local dirige Diego del Bosque parece estar dedicado a administrar su derrota en la elección.

V. FILTRO FINAL El Comité Técnico de Evaluación, responsable de verificar la idoneidad de quienes aspiran a ocupar las tres vacantes que se abrirán en el Consejo General del INE, ya publicó la lista definitiva de quienes avanzan a la siguiente etapa del proceso que desarrolla la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Quienes siguen vivos en el proceso son los que demostraron trayectoria, experiencia y capacidades técnicas antes de pasar a entrevistas. En este punto, el proceso deja de ser sólo de conocimientos y entra al terreno de los perfiles. Entre los coahuilenses inscritos lograron avanzar Juan Carlos Cisneros y el actual presidente provisional del IEC, Óscar Daniel Rodríguez.

VI. FUERA DEL JUEGO Pero no todos corrieron con la misma suerte. En el mismo acuerdo se determinó que Madeleyne Figueroa y Leticia Bravo Ostos no son perfiles idóneos para continuar en el proceso, quedando fuera antes de la etapa de entrevistas. Y es ahí donde aparece la paradoja: si no son idóneas para integrar el órgano nacional, ¿qué dice eso de su desempeño en el ámbito local, donde hoy ocupan funciones similares? La decisión no sólo las deja fuera... también abre preguntas que difícilmente se pueden ignorar. VII. NEGOCIO DE TABACO CAÍDO El aseguramiento de más de 1.8 millones de cigarros irregulares en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con un valor cercano a los 9.5 millones de pesos, no fue un operativo menor. La acción, encabezada por la Secretaría de Marina, bajo el mando del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, derivó de labores de inteligencia tras detectar inconsistencias en la documentación de la mercancía proveniente del extranjero. Pero el asunto no queda ahí. Nos cuentan que el intento de operación alcanzó a Saltillo, donde incluso hubo reuniones y hasta un desayuno en la colonia favorita de los políticos para tratar de amarrar el negocio.

VIII. SE HIZO HUMO Pero el acuerdo no prosperó. Según versiones que circulan, algo se rompió en la negociación y el negocio simplemente se vino abajo. El personaje que buscaba colocarse se quedó sin espacio y lo que parecía armado terminó diluyéndose antes de concretarse. Más allá del episodio, el caso deja ver cómo operan estas redes y cómo, cuando algo falla, todo sale a la superficie. En esta ocasión, nos dicen, la intervención de las autoridades frenó el intento... y el negocio se hizo humo.

IX. TORPEDOS La sucesión gubernamental en Nuevo León se está poniendo al rojo vivo. Y es que ya van dos pretensos a quienes se les enderezan las baterías en contra. La que ahora está en el ojo del huracán es Mariana Rodríguez, quien ya no puede negar la relación con la “Tía Paty”, es decir, el colectivo que se dedicaba a desprestigiar personas, pero cuyo blanco fundamental, según parece ir quedando claro, eran las “rivales” de la excandidata a la alcaldía de Monterrey y que, está muy claro, es la más adelantada en la carrera por la candidatura naranja en Nuevo León. Habrá que seguir pendientes porque la historia no ha llegado siquiera a su punto más interesante.