Ramos Arizpe: queda sin vida al salir proyectado tras fuerte impacto contra una pipa

Un trágico accidente se registró en el kilómetro 20 de la carretera a Monclova, donde un choque frontal entre un camión de carga y una pipa dejó como saldo una persona sin vida y otra más lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas. El camión de 3.5 toneladas circulaba con dirección hacia Ramos Arizpe cuando, de manera inesperada y sobre el kilómetro antes mencionado, invadió el carril contrario y se impactó de frente contra una pipa que transportaba diésel.

