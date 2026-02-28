Ramos Arizpe: queda sin vida al salir proyectado tras fuerte impacto contra una pipa
Las autoridades estatales iniciaron la búsqueda del conductor de la pipa de combustible, quien huyó de la escena tras la colisión, dejando su unidad abandonada
Un trágico accidente se registró en el kilómetro 20 de la carretera a Monclova, donde un choque frontal entre un camión de carga y una pipa dejó como saldo una persona sin vida y otra más lesionada.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas. El camión de 3.5 toneladas circulaba con dirección hacia Ramos Arizpe cuando, de manera inesperada y sobre el kilómetro antes mencionado, invadió el carril contrario y se impactó de frente contra una pipa que transportaba diésel.
Tras el fuerte impacto, la pipa salió del camino, mientras que el conductor del camión fue proyectado hacia la carpeta asfáltica, perdiendo la vida de manera instantánea en el lugar; el mismo, hasta el momento, no ha sido identificado.
Un acompañante que viajaba en el camión resultó lesionado y fue trasladado por paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica.
Se informó que el conductor de la pipa abandonó el sitio después del accidente, por lo que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para localizarlo.
Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes. Al concluir los trabajos de peritaje, se ordenó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le realizará la necropsia de ley.