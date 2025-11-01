Choca presuntamente ebrio contra dos camionetas estacionadas al oriente de Saltillo

Saltillo
/ 1 noviembre 2025
    Choca presuntamente ebrio contra dos camionetas estacionadas al oriente de Saltillo
    El Toyota Corolla responsable del accidente quedó con daños considerables tras impactarse contra dos camionetas estacionadas. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque los daños materiales en los tres vehículos involucrados fueron cuantiosos

Un fuerte accidente se registró durante la madrugada de este sábado sobre el bulevar Valdés Sánchez, luego de que el conductor de un automóvil perdiera el control del volante y se impactara contra dos camionetas estacionadas, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 05:00 horas, cuando el conductor de un Toyota Corolla transitaba, presuntamente en estado de ebriedad, sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez en dirección de poniente a oriente.

$!La Ford F-150 proyectada por el choque colisionó contra una Range Rover, aumentando los daños materiales.
La Ford F-150 proyectada por el choque colisionó contra una Range Rover, aumentando los daños materiales. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Al llegar al cruce con la calle Micronesia, perdió el control del vehículo, provocando un impacto violento contra una camioneta Ford F-150 clásica que se encontraba estacionada.

$!El accidente ocurrió alrededor de las 05:00 horas, presuntamente por exceso de velocidad y estado de ebriedad del conductor.
El accidente ocurrió alrededor de las 05:00 horas, presuntamente por exceso de velocidad y estado de ebriedad del conductor. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Tras el golpe inicial, la F-150 fue proyectada hacia adelante y colisionó a su vez contra una Range Rover, también estacionada. El vehículo responsable quedó con daños considerables, luego de derrapar varios metros sobre la cinta asfáltica.

$!Los vehículos involucrados fueron retirados del lugar y el caso consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales.
Los vehículos involucrados fueron retirados del lugar y el caso consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque sí se registraron cuantiosos daños materiales en los tres vehículos involucrados.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y coordinar el retiro de los vehículos.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y coordinar el retiro de los vehículos. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho y coordinar el retiro de las unidades. El percance fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se realizará la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.

