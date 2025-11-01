Choca presuntamente ebrio contra dos camionetas estacionadas al oriente de Saltillo
Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque los daños materiales en los tres vehículos involucrados fueron cuantiosos
Un fuerte accidente se registró durante la madrugada de este sábado sobre el bulevar Valdés Sánchez, luego de que el conductor de un automóvil perdiera el control del volante y se impactara contra dos camionetas estacionadas, en Saltillo.
El percance ocurrió alrededor de las 05:00 horas, cuando el conductor de un Toyota Corolla transitaba, presuntamente en estado de ebriedad, sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez en dirección de poniente a oriente.
Al llegar al cruce con la calle Micronesia, perdió el control del vehículo, provocando un impacto violento contra una camioneta Ford F-150 clásica que se encontraba estacionada.
Tras el golpe inicial, la F-150 fue proyectada hacia adelante y colisionó a su vez contra una Range Rover, también estacionada. El vehículo responsable quedó con daños considerables, luego de derrapar varios metros sobre la cinta asfáltica.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque sí se registraron cuantiosos daños materiales en los tres vehículos involucrados.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho y coordinar el retiro de las unidades. El percance fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se realizará la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.