Choca presuntamente ebrio contra dos camionetas estacionadas al oriente de Saltillo

Un fuerte accidente se registró durante la madrugada de este sábado sobre el bulevar Valdés Sánchez, luego de que el conductor de un automóvil perdiera el control del volante y se impactara contra dos camionetas estacionadas, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 05:00 horas, cuando el conductor de un Toyota Corolla transitaba, presuntamente en estado de ebriedad, sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez en dirección de poniente a oriente.

TE PUEDE INTERESAR: