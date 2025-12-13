POLITICÓN: Captura de ‘El Limones’ desnuda complicidades y verdadero combate al crimen

I. IMAGINACIÓN

Llamó la atención ver al alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, en los informes de gobierno de varios presidentes municipales, incluso en regiones alejadas de la Centro-Desierto. Algunos lo vieron como señal de algo más, pero la explicación es más sencilla: en su propio informe lo acompañaron 25 alcaldes de distintos municipios. Y como dictan las normas no escritas de la buena política -esas que se aprenden más en la cancha que en los libros-, lo que hace el monclovense es regresar la cortesía. Ni más, ni menos.

II. VISIÓN DE LARGO ALIENTO

El aumento en los casos de obesidad en Coahuila -con más de 19 mil personas afectadas, principalmente mujeres- coincide con un repunte en la venta de medicamentos para perder peso. El fenómeno, que ya provoca desabasto en farmacias, debería encender las alertas en la Secretaría de Salud estatal. Urge que Eliud Aguirre Vázquez refuerce la prevención con educación alimentaria, entornos saludables y atención integral. La solución no puede reducirse a un tratamiento farmacológico. La salud pública necesita estrategias a largo plazo.

III. CIERRE DE INSCRIPCIONES

Quienes pretendan convertirse en integrantes del CPC que preside Juan Carlos Guzmán tienen hasta el próximo viernes para presentar sus postulaciones. El organismo, que encabeza los esfuerzos locales de combate a la corrupción, tiene una vacante que será cubierta, en esta ocasión, por un varón. Y como siempre ocurre, lo que se espera es que las inscripciones se disparen en la última semana que el Comité de Selección estableció para presentar candidaturas. ¿Habrá “caballo negro” en esta oportunidad?

IV. NEGOCIACIONES

Dicen los que le entienden al asunto, que el principal reto que enfrentará el año próximo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, será la negociación dentro de la revisión del T-MEC. ¿Por qué? Porque nuestros socios de Estados Unidos se han dedicado a “juntar piedras” a fin de llegar a las negociaciones con planteamientos que, como ya dijo Donald Trump en algún momento, harán que los negociadores mexicanos “se doblen” como nunca antes se ha visto. Habrá que ver cómo Marcelo lo afronta.

V. FIRME

El gobernador Manolo Jiménez fue enfático: Édgar Rodríguez, alias “El Limones”, detenido recientemente, utilizó la CATEM como charola para extorsionar empresarios en La Laguna. Cuestionó el intento de deslinde del diputado federal morenista Pedro Haces, líder de la Central, al considerar que su relación con el detenido era de conocimiento público. Con base en los hechos y la coordinación con la federación, Jiménez tiene sustento político -y autoridad moral-: su gobierno ayudó a cerrar el cerco que termino en su captura.

VI. TARDE

El gobernador duranguense Esteban Villegas también habló del caso: aseguró que las reuniones entre Pedro Haces y “El Limones” eran públicas. ¿Entonces por qué no actuó antes? Resulta inverosímil que, conociendo la operación delictiva en Gómez Palacio y Lerdo, no haya hecho nada para frenarla. En Coahuila se cerraron los caminos y se empujó el proceso legal. En Durango, la autoridad fue espectadora, sin hacer algo - por no decir que nada-, lo que ahora genera dudas sobre su actuación.

VII. DAÑO

El que más pierde con esta historia es el diputado morenista Pedro Haces. El líder de CATEM negó vínculos con “El Limones”, pero las fotos, los videos y los registros oficiales lo desmienten. Su deslinde no convenció a nadie. El golpe es directo a su imagen y, por rebote, salpica a Morena. Aun así, la presidenta Claudia Sheinbaum permitió el operativo y no protegió a nadie del círculo político. Ese gesto manda una señal: hay voluntad de deslindarse con el pasado... al menos por ahora.

VIII. CABO SUELTO

Aunque aparece en fotos junto a “El Limones” y fue presentado públicamente como secretario de Organización de la CATEM en Durango, Armando Cobián no ha sido mencionado en las declaraciones oficiales por el momento. En La Laguna se le relaciona con la misma red de extorsión, pero su situación actual es desconocida. Llama la atención su ausencia en la narrativa pública, considerando su cercanía visible con los actores clave de este polémico caso en La Laguna. ¿Será que ya ni está al alcance?