Presidencialismo, poder y el certero Cuaderno 48

Es el Cuaderno 48 del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Se trata de “Psicología del Poder y su Influencia”, de Juan José Sánchez Sosa. El texto se aboca a desmenuzar la forma tan rotunda en la que el poder cambia a las personas, a las políticas y los políticos, con todo y sus emociones más primitivas y complejas.

“Tener o ejercer una posición de poder, transforma. Cambia a la persona justo en los componentes del determinismo recíproco descrito anteriormente: el organismo, la cognición, la emoción y el comportamiento, así como la influencia entre ellos”, describe Sánchez Sosa, y alerta sobre el aislamiento que suele haber en los pasillos palaciegos y lo que eso puede ocasionar, como tantas veces observamos entre los presidentes priistas y panistas, y también en AMLO:

“Puede haber un deterioro sin que necesariamente el líder se dé cuenta de ello”.

¿Cómo ocurre esa solitaria transformación? Ah, se trata de saborear sin restricciones ese estupefaciente que es tener enorme poder, el cual se potencia si hay elevados niveles de popularidad, y si se está rodeado de aduladores que cada día se postran sin cesar:

“Empecemos por reconocer lo adictivo que resulta la aceptación permanente, recibir elogios y consideraciones favorables hacia lo que se piensa, se decide y se hace. Esta dinámica recurrente se convierte en un problema porque el líder comenzará a adoptar actitudes que van en detrimento de su imagen, como rodearse de personas que lo elogian y lo adulan alejándolo de posturas críticas que contribuirían a la retroalimentación, a mirar otras perspectivas”.

Plantea el académico universitario: “Esta actitud conlleva a que, en ciertas circunstancias, para alcanzar determinados propósitos, si las normas establecidas frenan o impiden las decisiones del líder, se verá tentado a ‘doblar un poco’ la norma (o ‘un mucho’, diría yo). Tal vez no la rompa, pero llevará a cabo acciones o actuará de manera incongruente con esa norma o con los principios básicos con que la organización funciona. Va a adquirir una actitud que suele hacerse habitual al tomar decisiones ilustrado por el viejo refrán: ‘Más vale pedir perdón que pedir permiso’, actitud que va fomentando la noción de ser y sentirse superior a los demás y que puede desencadenar en franco autoritarismo y arbitrariedad, en el mejor de los casos, disfrazada”.

Y entonces, desde el interior de la mente del ser poderoso, desde lo más profundo de su ego, brota esa otra irresistible droga dura que es el narcisismo: “Furtner (2017), por ejemplo, señala que es frecuente encontrar a líderes narcisistas, que, aunque cautivan a muchos seguidores, suelen ignorar o despreciar leyes y normas, comportándose como si estuvieran por encima de ellas además de considerarse superiores a los demás. (...) Incitan a los otros a lograr lo que se proponen y que las cosas funcionen como ellos consideran, aunque sea distinto a lo establecido o a lo que marca la normatividad o la expectativa social”.

¿Qué mueve a esos dirigentes narcisistas, además de su notorio onanismo político?

“Su tipo de liderazgo los hace dispuestos a rebasar prácticamente cualquier límite que consideren necesario, incluyendo normas jurídicas, sociales o prácticas culturales. En ocasiones es posible identificar líderes narcisistas ‘menos malos’ porque pueden autocontrolarse, son socialmente responsables y promueven la comunidad social; sin embargo, hay líderes con grados de maldad, impulsivos, socialmente poco aceptables, ególatras, autoindulgentes y deshonestos”.

Yo sí le recomiendo a la Presidenta de la República leer completo el Cuaderno 48 antes de que, en 2026 y 2027, emule a todos sus antecesores y sucumba a los arrebatos del narcisismo político mexicano tan nocivo para la sociedad.