Amor por la cocina: Los protagonistas de Círculo de Oro 2025 que aportan a la gastronomía de Coahuila

En Círculo de Oro 2025 descubrimos que la cocina es un espacio donde las historias se encienden como brasas, donde los recuerdos se mezclan en los recipientes y donde la identidad se amasa hasta tomar forma propia. Aquí, las recetas dejan de ser listas y pasos, para volverse preguntas con respuestas memorables: ¿quién nos enseñó a cocinar?, ¿qué sabores nos construyeron?, ¿qué parte de nosotros se reaviva cada vez que preparamos un platillo? Para los perfiles aquí presentados, cocinar es un acto de amor, y cada uno combina la técnica con sus raíces. Las historias de esta edición se mueven entre fogones, estantes y cuchillos: el ingeniero que lleva la precisión a la parrilla; la pareja que une a Italia y Puebla en Saltillo; la nutrióloga que escribe recetas para su hijo; la autora de una cafetería antiestrés; el fotógrafo que se reconstruyó entre cazuelas; y el padre e hijo que cocinan en sincronía. También los esposos que encontraron un idioma común, el artista inquieto de los ingredientes y la chef que persigue el origen. Aquí está quien abrió su mesa a propios y extraños, la familia cuyo proyecto creció solo con sazón, la oficinista convertida en jueza de parrilla, la dupla que debate la cocina y que diseña una marca, el explorador de ingredientes, y la madre y el hijo cuyo canal de comunicación es la comida. Presentamos a la mujer para quien cocinar es un ritual, la chef que mezcla logística y sabor y el francés que revolucionó la tradición local. La cocina se vuelve sociedad si madre e hija encienden el horno, cuando el domador del humo perfecciona las brasas o cuando un arquitecto descubre su obra en una cocina del Centro Histórico. Y ahí también está la mujer de 91 años que dirige su espacio como una orquesta, las chefs que abren camino en la parrilla, y los hermanos embajadores del maíz. La cocinera que apapacha y rompe paradigmas, la pareja que conquista paladares tradicionales, el chef nómada, la madre e hija que acortan kilómetros con sus recetas y el entusiasta que cocina con legado. Bienvenidos y bienvenidas a Círculo de Oro 2025. Deseamos que estas historias les enseñen, les conmuevan y les recuerden que la gastronomía es un puente entre comunidades, memorias y futuros posibles. Este año, más que nunca, celebramos la cocina como un acto de identidad y un gesto de amor. Si te interesa adquirir la edición impresa, puedes encontrarla a partir de este lunes 15 de diciembre en nuestras instalaciones, en la esquina de la calle Chiapas y bulevar Venustiano Carranza, en la colonia República, en Saltillo, Coahuila. NUESTROS COOK LOVERS; EL SABOR DE COAHUILA Juan Ramón y Rodrigo Cárdenas El padre e hijo que han convertido el cabrito, la cocina del norte y la hospitalidad en un legado gastronómico. Juan Ramón Cárdenas, fundador de Villa Ferré y Don Artemio Saltillo, ha llevado los sabores del norte de México al mundo. Rodrigo Cárdenas, chef formado entre Nueva York y México y responsable de Don Artemio y Dos Mares, ambos en Forth Worth, impulsa una nueva generación que une tradición, técnica y experiencia culinaria. Juntos, representan una historia de sincronía en excelencia y tradición que sigue renovándose. Lee aquí

Jean Louis El chef francés que transformó la cocina internacional en un lenguaje profundamente mexicano. Con más de seis décadas de experiencia, ha creado recetas emblemáticas como su Crema blanco y negro, publicada por el New York Times. Maestro de la técnica, referente de la alta cocina y figura clave en la gastronomía del norte de México, hoy comparte desde su cocina doméstica la misma pasión que lo llevó a formar generaciones, servir banquetes titánicos. Lee aquí

Pedro Gentiloni y Beatriz Arizpe Madre e hijo se vinculan en una cocina donde la técnica italiana y la tradición mexicana conviven de forma natural. Su salsa pesto, la albahaca recién cortada del huerto, las recetas familiares y el trabajo constante, forman una propuesta que refleja identidad, origen y experiencia convertidos en Il Mercato Gentiloni. Lee aquí

Mayra Arenas La mujer que transforma la tradición tabasqueña en una propuesta contemporánea desde La Mare Mestiza. Su cocina parte de la intuición, el arraigo y la memoria, y se convierte en platos donde los sabores del sur dialogan con la identidad de Saltillo. Su sello está en esa mezcla de técnica, sensibilidad y una mirada que entiende la gastronomía como cultura viva. Lee aquí

Pedro Moeller Ha hecho del desierto un lenguaje culinario propio. Desde su restaurante San Pedro de los González, interpreta ingredientes regionales como el nopal para contar la historia gastronómica de Saltillo con honestidad y oficio. Su cocina combina tradición, experiencia restaurantera y una mirada clara hacia lo que significa cocinar en el norte del país, sin complicaciones. Lee aquí

Luisa Castilla y Juan Carlos Guerra La pareja que ha hecho de la cocina familiar un espacio donde la técnica francesa y la tradición mexicana se encuentran sin pretensiones. Entre pucheros, caldos hechos a fuego lento y anécdotas que huelen a casa, esta dupla entiende que la gastronomía es memoria, oficio, debate, diversión y convivencia. Juntos han construido proyectos emblemáticos en Saltillo: Pour La France!, Blonda, La Gloria Mesón. Lee aquí

Ignacio “Nacho” Valdez El anfitrión que convirtió su casa en una mesa abierta donde la cocina casera, la sazón norteña y la hospitalidad son protagonistas. En La Antojería no hay solemnidad: hay guisos que saben a memorias y una convivencia que solo se logra cuando se cocina para compartir. Fotógrafo de profesión y cocinero por vocación, para él, cocinar es invitar al otro a un lugar seguro: el hogar. Lee aquí

María Luisa Blackaller A sus 91 años, “La Nena” transforma cada día la cocina en un acto de memoria, música y amor. Allí, entre vitrales, nuez recién quebrada y recetas que mezclan tradición mexicana, lectura incansable y sazón heredada, sigue componiendo platillos como quien interpreta una pieza al piano, teniendo como público a la familia cada ocho días. Lee aquí

Felipe García El arquitecto de profesión y cocinero de corazón, un creador que convirtió su herencia árabe-libanesa y su vida en el norte de México en un punto de encuentro entre culturas, sazones y técnicas culinarias. En Diente de León, su restaurante en el Centro Histórico de Saltillo, comparte su sello inconfundible. Lee aquí

Jerónimo Valdés Artista, escultor y cocinero intuitivo, convierte la cocina en el mismo laboratorio creativo donde imagina escaleras para duendes y pirámides urbanas. En la Taberna El Cerdo de Babel ha construido un lenguaje culinario propio: fusiones entre cocina mediterránea, asiática y mexicana que nacen de viajes, improvisación y una búsqueda obsesiva por entender ingredientes, especias, técnicas y fermentos. Lee aquí

Catalina Legorreta Creadora de un refugio dulce en Saltillo: una cafetería y marca que llevan su nombre, donde la repostería fina, los macarons perfectos y los postres hechos a mano detienen el tiempo y regalan calma. Cata construye sabores que nacen de su infancia y se trasladan hasta el paladar. Lee aquí

Sergio Treviño y Cristina Morales El matrimonio que convirtió la cerveza artesanal en un lenguaje culinario propio: un proyecto donde la fermentación, la cocina del norte y los ingredientes regionales dialogan. Desde la Huérfana, su cervecería y cocina con más de 70 premios, han creado un ecosistema donde la cerveza no solo acompaña: se cocina, se come y es protagonista. Lee aquí

Ivonne Orozco En Las Delicias de Mi General, su restaurante en el Centro Histórico de Saltillo, convierte la cocina tradicional mexicana en un ritual vivo donde el maíz, el chile seco y los ingredientes regionales cuentan historias heredadas de sus abuelas oaxaqueñas y veracruzanas. Todo bajo un preciso ritual de respeto a la cocina. Lee aquí

Irma Peralta y Tatiana Lubbert Una madre e hija que han hecho de la cocina un lenguaje de amor, memoria y cultura, entremezclando la tradición sonorense, las recetas del norte de México, la influencia francesa y la intuición que nace del hogar. Para ellas, la comida es un acto de amor, un espacio de convivencia y una forma de dejar huella. Lee aquí

Eliz García La nutrióloga que con su proyecto digital “La Ruta Natural”, une la nutrición, la cocina saludable, la sustentabilidad y el bienestar emocional. Sus recetas, muchas inspiradas en los gustos de su hijo y perfeccionadas con ayuda del paladar de su esposo, combinan y priorizan la filosofía de su proyecto. Lee aquí

Maryella Solís y Davide Sorrentino La pareja ha construido en Saltillo una historia culinaria donde se enlazan Puebla e Italia. Entre masas frescas y un horno listo, ambos consienten a cada uno de sus comensales en Vía Napoli como si fuera un integrante más de la familia. Lee aquí

Jorge Padilla Ha convertido el asador en un laboratorio vivo donde el humo, la paciencia y el rigor técnico se vuelven cocina de autor. Ingeniero civil, ex docente de matemáticas y con años de experiencia en hospitales, encontró en la parrilla un espacio para unir precisión, experimentación y memoria. Lee aquí

Leonora González Lidera Abasto by Leonora con la precisión de un reloj: cada fin de semana pasan por sus manos cientos de platillos que coordina con tiempos exactos, temperaturas medidas y una calma que sostiene toda su operación culinaria en Saltillo. Lee aquí

Germán Siller El fotógrafo que encontró en el arroz un universo creativo durante la pandemia, cuando abrió La Arrocería en la cochera de su casa en el Centro Histórico de Saltillo, y convirtió un platillo que suele ser guarnición en protagonista absoluto mezclando técnicas aprendidas de su abuela. Lee aquí

Patricia Lomelí La parrillera que activa una memoria al calor del carbón, con botas, mezclilla, sombrero y tequila en mano. La jueza que honra sus raíces rurales aprendidas entre el rancho, la cocina tradicional del norte y las enseñanzas de su abuela y su madre. Lee aquí

José “Chefo” Zaragoza El chef nómada que convirtió su fascinación por el carbón en “Pasión al asador”, un concepto que lleva la alta parrilla a domicilio con 28 asadores, mesas, ingredientes y todo un montaje portátil que transforma cualquier jardín en un escenario y experiencia gastronómica. Lee aquí

Andrea y Hugo Una dupla de hermanos, que como embajadores del maíz, buscan que la tortilla brille en cada platillo. Su pasión por la cocina es un legado familiar que hoy se ve reflejado en El Caramelo. Un sitio donde el servicio y la calidad culinaria, son un compromiso. Lee aquí

Amalia y Luis Un negocio familiar que inició por el mero gusto de cocinar y por las recomendaciones de boca en boca. Lo que cocinan en casa, es lo que ofrecen para los comensales, con la misma pasión y calidad que los distingue siendo anfitriones. Lee aquí

Renan de Haro y Cinthia Pulido Construyeron en Güicho y Mina mucho más que un restaurante: levantaron un hogar donde la cocina mexicana, la memoria familiar, los ingredientes del huerto y los sabores de distintos sitios de México se vuelven una historia compartida. Lee aquí

Rodrigo Barba Entiende la cocina como un acto de servicio y como un puente directo hacia la memoria, especialmente la de su madre, cuyo amor se expresaba en asados, banquetes improvisados y esos olores inconfundibles de su infancia. Parrillero, restaurantero, miembro de la Asociación Coahuilense de Parrilleros y juez internacional de parrilla y ahumados, ha hecho del lechón ahumado en ataúd su sello personal. Lee aquí

Cristina Abugarade Chef saltillense que defiende la cocina mexicana desde el origen: ingredientes verdaderos, maíces honestos y técnicas tradicionales aprendidas en Oaxaca y en su propia herencia palestino-libanesa. Busca devolverle autenticidad a cada plato. Lee aquí

Mary Iga y Sonia Moses Madre e hija al frente de Marhaba, el rincón árabe-palestino que mantiene vivas las recetas heredadas de su familia, con una cocina que respeta el origen, el sazón intuitivo y los ingredientes que sostienen la memoria gastronómica del Medio Oriente. Lee aquí

Amanda Covarrubias y Patricia Arredondo Chefs, maestras y parrilleras que han demostrado que las mujeres también dominan el grill a nivel internacional. Con más de 30 premios, una técnica pulida entre brasas y una cocina que mezcla tradición, maíz, fuego y contundencia norteña, lideran a Las Norteñas y abren camino para nuevas generaciones que quieren cocinar con fuerza, identidad y orgullo. Lee aquí