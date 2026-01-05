Choca ruta Express contra columna de puente y deja 13 lesionados en Saltillo

Una combi de la ruta Express terminó impactada contra una de las columnas ubicadas en la parte inferior del puente de Felipe J. Mery y Luis Echeverría Álvarez en Saltillo, luego de que presuntamente al operador le fallaran los frenos. Minutos después de las 10:00 horas se reportó el accidente, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal y a cuerpos de emergencia, quienes arribaron al lugar en pocos minutos. TE PUEDE INTERESAR: Hiere con al menos 10 puñaladas a su padrastro en Saltillo; es ingresado al penal

En el sitio, autoridades municipales detuvieron a Carlos ¨N¨, de entre 25 y 30 años de edad, quien afirmó que la unidad presentó una falla en el sistema de frenos. Sin embargo, dicha versión no coincidió con lo señalado por algunos usuarios del transporte. Al ser entrevistados por oficiales y medios de comunicación, los pasajeros indicaron que el operador presuntamente se encontraba bajo los influjos de alguna sustancia tóxica, ya que conducía de manera errática y se pasaba los semáforos en rojo.

Será el análisis clínico que se le practique al conductor el que determine su estado de salud, mientras que paramédicos brindaban atención a los 13 pasajeros, entre ellos tres menores de edad que viajaban acompañados. De acuerdo con el reporte, la unidad circulaba por el periférico cuando, sin motivo aparente, giró hacia su lado izquierdo, subió al camellón y terminó impactándose contra la columna del puente. Al lugar arribaron integrantes de la agrupación “Familia Seguridad”, ya que el conductor es miembro de dicha asociación, la cual ha participado en la atención de diversos accidentes.