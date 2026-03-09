Choca y huye auto fantasma tras destrozar dos vehículos estacionados, en Saltillo

Un vehículo, el cual un testigo indicó se trataba de un sedán en color guindo, se impactó contra un vehículo de la marca Mazda, el cual se encontraba estacionado, mismo que fue proyectado contra un automóvil Chevrolet, en calles de la colonia Miravalle, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 01:00 horas, cuando el conductor del vehículo fantasma transitaba a exceso de velocidad sobre la calle Rubí con dirección de oriente a poniente. Fue sobre la intersección con la calle Alejandrina que el responsable perdió el control del volante, impactándose contra un automóvil Mazda modelo 3 que se encontraba estacionado.

