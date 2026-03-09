Choca y huye auto fantasma tras destrozar dos vehículos estacionados, en Saltillo
Una placa del responsable quedó en el lugar del accidente, lo que permitirá a las autoridades orientar a los afectados sobre el procedimiento para intentar identificar al conductor
Un vehículo, el cual un testigo indicó se trataba de un sedán en color guindo, se impactó contra un vehículo de la marca Mazda, el cual se encontraba estacionado, mismo que fue proyectado contra un automóvil Chevrolet, en calles de la colonia Miravalle, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 01:00 horas, cuando el conductor del vehículo fantasma transitaba a exceso de velocidad sobre la calle Rubí con dirección de oriente a poniente. Fue sobre la intersección con la calle Alejandrina que el responsable perdió el control del volante, impactándose contra un automóvil Mazda modelo 3 que se encontraba estacionado.
El mismo fue proyectado contra un automóvil de la marca Chevrolet modelo Onix, el cual se encontraba a unos metros del primer vehículo afectado.
El responsable, tras lo sucedido, huyó con rumbo desconocido; sin embargo, un testigo logró visualizar lo ocurrido, aunque le fue imposible detener al conductor.
Los dueños de los vehículos siniestrados salieron de sus domicilios, llevándose la desagradable sorpresa, pues el automóvil hatchback Mazda resultó en pérdida total.
El dueño del automóvil Chevrolet indicó que tenía poco de haber salido del taller, pues ya lo iba a entregar debido a su pronta jubilación.
Finalmente, elementos de Tránsito Municipal arribaron para tomar conocimiento de lo ocurrido y, debido a que una placa del responsable se quedó en el sitio, les indicaron a los afectados el procedimiento a seguir para poder dar con el responsable y que este pague los daños ocasionados.