¿Te rastrean las herramientas “Bossware”?

Por: Lora Kelley

Mientras a muchos trabajadores les preocupa que la inteligencia artificial les quite el trabajo algún día, otro uso de la IA y la tecnología puede estar ya remodelando y degradando en silencio las condiciones del lugar de trabajo: el “bossware”.

Bossware se refiere a la tecnología que algunos jefes utilizan para supervisar y vigilar a los empleados en el lugar de trabajo. El término se popularizó en un informe de 2020 de la Electronic Frontier Foundation, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la privacidad digital, y desde entonces ha aparecido en informes de organizaciones sin ánimo de lucro y en la cobertura informativa.

“La vigilancia en el lugar de trabajo existe desde que tenemos trabajo”, comentó Karen Levy, profesora de la Universidad de Cornell y autora de “Data Driven: Truckers, Technology, and the New Workplace Surveillance”. Los directivos siempre han procurado vigilar a los empleados. Pero el auge de la IA, según ella, ha permitido a los empresarios vigilar a los trabajadores de “forma más predictiva o granular”.

En el mundo del transporte por carretera, por ejemplo, las herramientas de video mejoradas con IA pueden activar alertas en tiempo real si un conductor parece fatigado o desvía la mirada de la carretera. En otros campos —incluso en algunos trabajos de oficina administrativa— los empresarios están utilizando herramientas algorítmicas y biométricas para hacer un seguimiento de los hábitos y el rendimiento. Algunas de estas herramientas, incluidas las basadas en IA, se incluyen en paquetes de software empresarial.

El uso de la tecnología de vigilancia del trabajo despegó durante la pandemia. Como mucha gente empezó a trabajar a distancia, más empresarios empezaron a vigilar a sus equipos de nuevas formas: seguir las pulsaciones del teclado, tomar capturas de pantalla y controlar las pausas. En 2022, ocho de las 10 mayores empresas privadas de Estados Unidos seguían las métricas de productividad de cada trabajador, según informó The New York Times.

En los últimos años, “la IA ha contribuido a crear una mayor oportunidad para la vigilancia omnipresente de los trabajadores”, afirmó Rob Reich, profesor de Ciencias Políticas en Stanford y coautor de “System Error: Where Big Tech Went Wrong and How We Can Reboot”. Las sofisticadas herramientas de IA son ahora más baratas, dijo, lo que significa que pueden aplicarse más ampliamente. Ahora se utilizan herramientas de vigilancia en fábricas y oficinas corporativas; controlan a los agentes de atención al cliente, a los terapeutas e incluso a los capellanes.

El objetivo de estas herramientas es obtener más de los trabajadores. Pero algunas métricas —como cuánto teclea un empleado— pueden no traducirse con claridad en cuánto trabajo está haciendo realmente alguien. Y los trabajadores, argumenta Reich, merecen periodos de descanso y “momentos de inactividad fuera de la mirada de las herramientas de vigilancia que pretenden aumentar la productividad”. Estos descansos son buenos para la cultura del lugar de trabajo, afirma, y permiten mejorar las relaciones en el entorno laboral.

“Dar a los empleados más autonomía en el lugar de trabajo puede contribuir a su retención y a su capacidad para realizar labores más creativas”, dijo Levy, y añadió que sería útil conseguir la aceptación de las tecnologías por parte de los trabajadores.

Aun así, Reich opina que incluso las herramientas de control bienintencionadas deben considerarse con cautela, porque pueden contribuir a fomentar una cultura de vigilancia. “Es obvio que la introducción del ‘bossware’ inclina aún más el desequilibrio de poder entre supervisores y trabajadores a favor de los que ya tienen considerablemente más poder”, afirmó.