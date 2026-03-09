Saltillo: localizan a jóvenes tras horas perdidos en el Cañón de San Lorenzo

Una pareja fue localizada sana y salva en el Cañón de San Lorenzo tras horas de haber sido reportada como perdida. Los hechos ocurrieron cuando el hombre, de 26 años, y la mujer, de 25, ingresaron al lugar en punto de las 09:00 horas. La pareja ascendió con normalidad, registrándose en la caseta. TE PUEDE INTERESAR: Motociclista se impacta contra camioneta, en Saltillo

Fue alrededor de las 17:00 horas cuando los jóvenes dejaron de tener comunicación con sus familiares y con los guardias del recinto, por lo que de manera inmediata se activó el protocolo para su localización. Un hombre ascendió al sitio para poder localizarlos; sin embargo, en un punto de su búsqueda le fue imposible continuar, por lo que alrededor de las 21:00 horas cinco elementos del Cuerpo de Bomberos, pertenecientes a cuatro diferentes estaciones, se dieron a la tarea de ubicarlos.

En punto de las 23:25 horas se logró el contacto con los jóvenes en el sitio conocido como Los Aguajes. La pareja fue encontrada en estado de deshidratación, por lo que se les proporcionó agua, además de comida. Afortunadamente no presentaban lesiones y manifestaron que en un punto de su recorrido se perdieron, por lo que les fue imposible avisar su ubicación. Finalmente, a las 00:45 horas descendieron del recinto para posteriormente ser entregados a sus familiares, luego de varias horas de angustia.