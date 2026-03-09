Saltillo: localizan a jóvenes tras horas perdidos en el Cañón de San Lorenzo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 9 marzo 2026
    Saltillo: localizan a jóvenes tras horas perdidos en el Cañón de San Lorenzo
    Elementos del Cuerpo de Bomberos localizaron a la pareja durante la noche en el Cañón de San Lorenzo, luego de varias horas de búsqueda. MARTÍN ROJAS

El operativo de búsqueda se activó tras perderse la comunicación y concluyó durante la noche, cuando rescatistas lograron ubicarlos en el paraje conocido como Los Aguajes

Una pareja fue localizada sana y salva en el Cañón de San Lorenzo tras horas de haber sido reportada como perdida.

Los hechos ocurrieron cuando el hombre, de 26 años, y la mujer, de 25, ingresaron al lugar en punto de las 09:00 horas. La pareja ascendió con normalidad, registrándose en la caseta.

TE PUEDE INTERESAR: Motociclista se impacta contra camioneta, en Saltillo

$!El operativo de búsqueda se activó después de que la pareja dejó de comunicarse con familiares.
El operativo de búsqueda se activó después de que la pareja dejó de comunicarse con familiares. MARTÍN ROJAS

Fue alrededor de las 17:00 horas cuando los jóvenes dejaron de tener comunicación con sus familiares y con los guardias del recinto, por lo que de manera inmediata se activó el protocolo para su localización.

Un hombre ascendió al sitio para poder localizarlos; sin embargo, en un punto de su búsqueda le fue imposible continuar, por lo que alrededor de las 21:00 horas cinco elementos del Cuerpo de Bomberos, pertenecientes a cuatro diferentes estaciones, se dieron a la tarea de ubicarlos.

$!Los excursionistas presentaban deshidratación al momento de ser ubicados por los rescatistas.
Los excursionistas presentaban deshidratación al momento de ser ubicados por los rescatistas. MARTÍN ROJAS

En punto de las 23:25 horas se logró el contacto con los jóvenes en el sitio conocido como Los Aguajes. La pareja fue encontrada en estado de deshidratación, por lo que se les proporcionó agua, además de comida.

Afortunadamente no presentaban lesiones y manifestaron que en un punto de su recorrido se perdieron, por lo que les fue imposible avisar su ubicación.

Finalmente, a las 00:45 horas descendieron del recinto para posteriormente ser entregados a sus familiares, luego de varias horas de angustia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
RESCATES
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

POLITICÓN: 8M: Saltillo se pintará de morado; mujeres toman las calles para visibilizar sus demandas de igualdad, justicia y seguridad
El contingente interseccional concluyó la marcha en la Plaza Manuel Acuña; una bandera interseccional fue colocada a la escultura en honor a Manuel Acuña.

Saltillo 8M: Contingente interseccional denuncia exclusión durante marcha
NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica

NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica
NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...

NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...
Desde ser percibida como “gorda” para conducir en televisión, querer ser silenciada por ser mujer y no ser considerada capaz de sacar adelante una iniciativa, fueron algunas experiencias que enfrentaron las mujeres.

Relatan barreras y violencia hacia ELLAS en medios, política y empresas
Sentido. Más allá de su narrativa de thriller, el verdadero peso de El estrangulador de Boston está en la reivindicación de estas periodistas.

El estrangulador de Boston: el caso que también desnudó el machismo en las redacciones
El fluoruro pertenece a los llamados oligoelementos. En pequeñas cantidades, el fluoruro tiene efectos positivos en nuestros huesos y dientes, pero en grandes cantidades también puede tener efectos negativos.

¿Es realmente necesario el flúor en las pastas de dientes?
NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas

NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas