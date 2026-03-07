Chalecos antibalas y relojes Rolex: el ascenso y la caída de Kristi Noem

WASHINGTON- Mostrar un Rolex en una prisión tristemente célebre en El Salvador. Una campaña publicitaria de autopromoción para las deportaciones masivas. La persistente historia de que mató a su perro. Kristi Noem nunca pareció capaz de alejarse de los focos durante el tiempo que dirigió el Departamento de Seguridad Nacional, ni tampoco pareció especialmente dispuesta a hacerlo. Pero incluso para una Casa Blanca familiarizada con las crisis políticas, la racha de controversias de Noem, su gestión de la financiación gubernamental y sus dotes teatrales podrían haber resultado demasiado para el presidente Donald Trump. TE PUEDE INTERESAR: Kristi Noem no es la primera mujer del movimiento MAGA que es descartada El jueves, Trump anunció en las redes sociales que despedía a Noem y que había elegido al senador Markwayne Mullin, republicano por Oklahoma, para sustituirla. La decisión puso punto final a dos años difíciles para la exgobernadora de Dakota del Sur, en los que pasó de ser aspirante a la vicepresidencia a convertirse en el primer miembro del gabinete destituido del segundo periodo de Trump en la Casa Blanca. Bajo la dirección de Noem, el Departamento de Seguridad Nacional avanzó en algunas de las principales promesas de campaña de Trump, incluido su esfuerzo por llevar los cruces ilegales en la frontera sur a mínimos históricos. “El pueblo estadounidense y nuestra posteridad están mejor hoy, mañana y en las generaciones venideras gracias a la dedicación al servicio público de la secretaria Noem”, publicó el jueves el departamento en las redes sociales. Noem escribió en X el jueves que “hemos conseguido logros históricos en el Departamento de Seguridad Nacional para que Estados Unidos vuelva a ser seguro”. Pero una serie de episodios a lo largo de su gestión también provocaron frustración entre los aliados de Trump y algunos funcionarios de la Casa Blanca. He aquí los momentos clave del ascenso y la caída de Kristi Noem. EL COMIENZO DE LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DE NOEM Noem parecía estar en la cúspide de una gran transformación. Después de que los republicanos sufrieran pérdidas en las elecciones intermedias de 2022, declaró a The New York Times que no creía que Trump ofreciera “la mejor oportunidad” para el partido en 2024. Pero después se esforzó por ganarse su favor: desplegó a la Guardia Nacional en la frontera y declaró su respaldo a Trump antes que muchos otros gobernadores republicanos. Apareció en primer plano en un anuncio en el que promocionaba su tratamiento dental estético, que algunos consideraron una maniobra para llamar la atención de Trump, aunque suscitara un escrutinio legal. Muchos la consideraban una posible candidata a la vicepresidencia. Pero suscitó las críticas de varias figuras políticas cuando defendió una historia que contó en su autobiografía según la cual mató a un perro de la familia en su granja, lo que le causó angustia a su hija. Noem escribió que había esperado adiestrar a la perra, Cricket, para cazar faisanes, pero que resultó ser “imposible de entrenar” y “menos que inútil” como perro de caza. “Odiaba a esa perra”, escribió Noem.

La historia, que ella destacó para demostrar sus dotes de liderazgo y su capacidad para tomar decisiones difíciles, le pareció a algunas personas innecesariamente cruel, y ensombreció su gestión. UN ENFOQUE ANTIPROMOCIONAL PARA DIRIGIR RL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL El gobierno de Trump acababa de utilizar una ley de tiempos de guerra para deportar a cientos de migrantes venezolanos a una prisión en El Salvador. Noem quería ver las instalaciones por sí misma, y quería asegurarse de que se notara su presencia. Recorrió la prisión, conocida por sus duras condiciones, con una gorra de béisbol con el logotipo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. También llevaba un Rolex Cosmograph Daytona de oro que se vende por unos 50.000 dólares. Durante la visita, Noem grabó un video delante de las filas de presos hacinados en literas entre rejas. Fue una de las muchas sesiones fotográficas que provocaron burlas en las redes sociales y entre las bases del ICE y la Patrulla Fronteriza. Los agentes se opusieron a su elección de presentarse en las operaciones de migración con equipo de campo, y la acusaron de disfrazarse, como en un episodio en Phoenix en el que su chaleco antibalas parecía estar mal sujeto. Algunos agentes utilizaron nombres despectivos para referirse a ella, como “Barbie ICE”. CUELLOS DE BOTELLA EN LA FINANCIACIÓN DEL DEPARTAMENTO Noem se enfrentó a reacciones negativas por su gestión de las misiones no relacionadas con la migración del Departamento de Seguridad Nacional, incluida la entrega de subvenciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Trump ya había generado inquietud sobre el futuro de la ayuda en caso de catástrofes cuando planteó la posibilidad de cerrar la FEMA. Pero el pasado junio, Noem aprobó una norma que exigía que ella aprobara cualquier gasto superior a 100 mil dólares. TE PUEDE INTERESAR: Crecen las voces que piden la renuncia de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, tras muertes en Minneapolis Noem se tardó en aprobar las nuevas solicitudes de gasto, incluidos los proyectos considerados críticos para la seguridad nacional. La norma también creó un retraso en las solicitudes de gasto de la FEMA, incluido un contrato que permitiría inspeccionar unos seis millones de viviendas dañadas en catástrofes. Y el requisito de los 100.000 dólares retrasó la respuesta de la FEMA a las catastróficas inundaciones del centro de Texas. UN SENADOR ESPOSADO EN UN ACTO DE NOEM Noem estaba celebrando una rueda de prensa en un edificio federal de Los Ángeles cuando el senador Alex Padilla, demócrata por California, la interrumpió y empezó a cuestionar las fotos de fichas policiales que se mostraban detrás de la secretaria.