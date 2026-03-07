Chalecos antibalas y relojes Rolex: el ascenso y la caída de Kristi Noem
La secretaria de Seguridad Nacional de EU, quien fue despedida por el presidente Trump el jueves, ayudó a cumplir sus promesas fronterizas, pero también atrajo una atención negativa hacia su gobierno
WASHINGTON- Mostrar un Rolex en una prisión tristemente célebre en El Salvador. Una campaña publicitaria de autopromoción para las deportaciones masivas. La persistente historia de que mató a su perro.
Kristi Noem nunca pareció capaz de alejarse de los focos durante el tiempo que dirigió el Departamento de Seguridad Nacional, ni tampoco pareció especialmente dispuesta a hacerlo. Pero incluso para una Casa Blanca familiarizada con las crisis políticas, la racha de controversias de Noem, su gestión de la financiación gubernamental y sus dotes teatrales podrían haber resultado demasiado para el presidente Donald Trump.
El jueves, Trump anunció en las redes sociales que despedía a Noem y que había elegido al senador Markwayne Mullin, republicano por Oklahoma, para sustituirla. La decisión puso punto final a dos años difíciles para la exgobernadora de Dakota del Sur, en los que pasó de ser aspirante a la vicepresidencia a convertirse en el primer miembro del gabinete destituido del segundo periodo de Trump en la Casa Blanca.
Bajo la dirección de Noem, el Departamento de Seguridad Nacional avanzó en algunas de las principales promesas de campaña de Trump, incluido su esfuerzo por llevar los cruces ilegales en la frontera sur a mínimos históricos.
“El pueblo estadounidense y nuestra posteridad están mejor hoy, mañana y en las generaciones venideras gracias a la dedicación al servicio público de la secretaria Noem”, publicó el jueves el departamento en las redes sociales.
Noem escribió en X el jueves que “hemos conseguido logros históricos en el Departamento de Seguridad Nacional para que Estados Unidos vuelva a ser seguro”.
Pero una serie de episodios a lo largo de su gestión también provocaron frustración entre los aliados de Trump y algunos funcionarios de la Casa Blanca.
He aquí los momentos clave del ascenso y la caída de Kristi Noem.
EL COMIENZO DE LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DE NOEM
Noem parecía estar en la cúspide de una gran transformación.
Después de que los republicanos sufrieran pérdidas en las elecciones intermedias de 2022, declaró a The New York Times que no creía que Trump ofreciera “la mejor oportunidad” para el partido en 2024.
Pero después se esforzó por ganarse su favor: desplegó a la Guardia Nacional en la frontera y declaró su respaldo a Trump antes que muchos otros gobernadores republicanos. Apareció en primer plano en un anuncio en el que promocionaba su tratamiento dental estético, que algunos consideraron una maniobra para llamar la atención de Trump, aunque suscitara un escrutinio legal. Muchos la consideraban una posible candidata a la vicepresidencia.
Pero suscitó las críticas de varias figuras políticas cuando defendió una historia que contó en su autobiografía según la cual mató a un perro de la familia en su granja, lo que le causó angustia a su hija. Noem escribió que había esperado adiestrar a la perra, Cricket, para cazar faisanes, pero que resultó ser “imposible de entrenar” y “menos que inútil” como perro de caza. “Odiaba a esa perra”, escribió Noem.
La historia, que ella destacó para demostrar sus dotes de liderazgo y su capacidad para tomar decisiones difíciles, le pareció a algunas personas innecesariamente cruel, y ensombreció su gestión.
UN ENFOQUE ANTIPROMOCIONAL PARA DIRIGIR RL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL
El gobierno de Trump acababa de utilizar una ley de tiempos de guerra para deportar a cientos de migrantes venezolanos a una prisión en El Salvador. Noem quería ver las instalaciones por sí misma, y quería asegurarse de que se notara su presencia.
Recorrió la prisión, conocida por sus duras condiciones, con una gorra de béisbol con el logotipo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. También llevaba un Rolex Cosmograph Daytona de oro que se vende por unos 50.000 dólares. Durante la visita, Noem grabó un video delante de las filas de presos hacinados en literas entre rejas.
Fue una de las muchas sesiones fotográficas que provocaron burlas en las redes sociales y entre las bases del ICE y la Patrulla Fronteriza. Los agentes se opusieron a su elección de presentarse en las operaciones de migración con equipo de campo, y la acusaron de disfrazarse, como en un episodio en Phoenix en el que su chaleco antibalas parecía estar mal sujeto. Algunos agentes utilizaron nombres despectivos para referirse a ella, como “Barbie ICE”.
CUELLOS DE BOTELLA EN LA FINANCIACIÓN DEL DEPARTAMENTO
Noem se enfrentó a reacciones negativas por su gestión de las misiones no relacionadas con la migración del Departamento de Seguridad Nacional, incluida la entrega de subvenciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.
Trump ya había generado inquietud sobre el futuro de la ayuda en caso de catástrofes cuando planteó la posibilidad de cerrar la FEMA. Pero el pasado junio, Noem aprobó una norma que exigía que ella aprobara cualquier gasto superior a 100 mil dólares.
Noem se tardó en aprobar las nuevas solicitudes de gasto, incluidos los proyectos considerados críticos para la seguridad nacional. La norma también creó un retraso en las solicitudes de gasto de la FEMA, incluido un contrato que permitiría inspeccionar unos seis millones de viviendas dañadas en catástrofes. Y el requisito de los 100.000 dólares retrasó la respuesta de la FEMA a las catastróficas inundaciones del centro de Texas.
UN SENADOR ESPOSADO EN UN ACTO DE NOEM
Noem estaba celebrando una rueda de prensa en un edificio federal de Los Ángeles cuando el senador Alex Padilla, demócrata por California, la interrumpió y empezó a cuestionar las fotos de fichas policiales que se mostraban detrás de la secretaria.
Padilla, un firme crítico de las políticas de deportación de Trump, fue sacado a la fuerza de la sala por agentes federales y esposado.
“¡Señor! ¡Señor! ¡No me toque!”, dijo Padilla mientras los agentes lo rodeaban.
Padilla dijo posteriormente en una entrevista que quería respuestas sobre las medidas de inmigración del gobierno “cada vez más extremas”, y que no había podido obtenerlas. Los demócratas denunciaron el trato dado a Padilla como una escalada de lo que dijeron eran acciones de estilo autoritario por parte de Trump y Noem.
Noem dijo después a los periodistas que habló con Padilla tras el incidente y que tuvieron una “gran conversación”.
UN NUEVO Y FEROZ FUNCIONARIO RECIBE PODER: GREGORY BOVINO
Tras las protestas desatadas en Los Ángeles a raíz de una operación contra la inmigración, Noem recurrió a un funcionario fronterizo poco conocido para que se hiciera cargo de la aplicación de la ley en la región.
Gregory Bovino, jefe del sector El Centro de la frontera que divide California y México, dirigiría las operaciones de inmigración en el sur de California. Pronto, las imágenes de agentes persiguiendo a migrantes en lavaderos de coches y estacionamientos se hicieron omnipresentes en internet. Ciudadanos estadounidenses fueron atrapados en las redadas, y proliferaban las acusaciones de elección de objetivos por rasgos raciales.
La decisión de permitir que la Patrulla Fronteriza llevara a cabo operaciones masivas contra la inmigración en todo el país no tenía precedentes para una agencia encargada principalmente de gestionar las fronteras.
Bovino llevó sus operaciones a Chicago, Nueva Orleans, Charlotte y Minnesota. En casi todos los lugares se produjeron demandas y escenas caóticas. Dentro del Departamento de Seguridad Nacional, algunos funcionarios estaban preocupados por las tácticas desplegadas por Bovino, y por la decisión de Noem de darle poderes.
Después de que Alex Pretti fuera abatido por agentes federales, Bovino dejó su puesto al frente de las operaciones en todo Estados Unidos. Fue sustituido por Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, a quien se le encargó traer calma a la región.
DESIGNACIÓN DE LOS MANIFESTANTES COMO TERRORISTAS DOMÉSTICOS
En las horas posteriores a que los agentes en Mineápolis inmovilizaran y dispararan a Pretti, un enfermero de 37 años, Noem hizo comentarios que acelerarían rápidamente su caída.
En una rueda de prensa, Noem dijo que Pretti había intentado cometer un acto de “terrorismo doméstico”, y afirmó que había blandido un arma. Una revisión inicial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, poco después de la muerte de Pretti, concluyó que esas afirmaciones eran falsas, y el episodio minó la credibilidad de Noem.
Días después, cuando se le preguntó por la caracterización que Noem hizo de Pretti, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, declinó defenderla, con lo que marcó distancia entre Trump y los comentarios. Días después, el propio Trump calificó a Pretti de “agitador y, tal vez, insurrecto”.
LIDERAZGO BAJO FUEGO EN LAS AUDIENCIAS DEL CONGRESO
La destitución de Noem se produjo después de que los legisladores la interrogaran sobre diversos temas durante audiencias en el Congreso.
Se negó a disculparse por describir a Pretti y a otra ciudadana estadounidense asesinada por agentes federales en Mineápolis, Renee Good, como terroristas domésticos. Dijo que sus declaraciones se basaban en “informes desde el terreno, de agentes en el lugar de los hechos”.
El senador John Kennedy, republicano por Luisiana, interrogó a Noem acerca de un informe de ProPublica según el cual su departamento había gastado más de 200 millones de dólares en contratos publicitarios, que dijo habían sido dirigidos a sus exasesores políticos. Kennedy describió los anuncios, incluido uno en el que Noem aparecía montada en un caballo frente al monte Rushmore, como un despilfarro destinado a impulsar el “reconocimiento del nombre” de Noem.
El senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte que se jubilará al final de su periodo, acusó a Noem de “falta de liderazgo”.
Y durante una audiencia en la Cámara de Representantes esta semana, la representante Sidney Kamlager-Dove, demócrata por California, aludió a rumores y le preguntó a Noem si había mantenido una relación sexual con su asesor principal, Corey Lewandowski. Noem respondió calificando la pregunta de “basura sensacionalista”.
“Es algo que he refutado durante años, y sigo haciéndolo”, dijo en otro momento de la comparecencia. Dijo que los demócratas atacan a las mujeres republicanas diciendo que “o somos estúpidas o somos unas zorras”.
Y añadió: “Yo no soy ninguna de esas dos cosas”.
Lewandowski, quien dirigió la campaña presidencial de Trump en 2016, trabajó en el Departamento de Seguridad Nacional como empleado especial del gobierno, una función que debía durar 130 días al año. c. 2026 The New York Times Company.
Por Zolan Kanno-Youngs and Hamed Aleaziz, The New York Times.