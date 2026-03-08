Maternidades salen a marchar este 8M en Saltillo; ola morada también contempló a hijos e hijas

Como cada 8 de marzo, este domingo la ola morada volvió a inundar las principales calles de Saltillo. Miles de mujeres salieron a la marcha para exigir un alto a la violencia y defender sus derechos, en una movilización que, como ocurre cada año, sumó nuevas voces. Entre ellas destacó la presencia de maternidades: madres que acudieron acompañadas de sus hijos e hijas, muchos de quienes tomaron por primera vez las calles de la ciudad para unirse a esta lucha.

En el contingente, uno de los más numerosos, se observaron niñas y niños de distintas edades, desde bebés en carreola o en brazos hasta menores de primaria que participaron por primera vez en la movilización.

Asistentes señalaron que la decisión de acudir surgió a partir del interés de las propias niñas y niños, quienes han comenzado a escuchar en la escuela sobre los derechos de las mujeres, la igualdad y la no violencia.Alma Benítez, quien participa en la marcha desde hace cuatro años, asistió por primera vez con su hija de 11 años, luego de que la menor le pidiera acompañarla. La niña explicó que quería participar después de abordar en la escuela temas relacionados con el Día de la Mujer y la importancia de apoyar la lucha por los derechos.