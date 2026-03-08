Maternidades salen a marchar este 8M en Saltillo; ola morada también contempló a hijos e hijas
Gran parte del contingente del 8M en Saltillo estuvo compuesto por madres que participaron en la movilización acompañadas de sus hijos e hijas.
Como cada 8 de marzo, este domingo la ola morada volvió a inundar las principales calles de Saltillo. Miles de mujeres salieron a la marcha para exigir un alto a la violencia y defender sus derechos, en una movilización que, como ocurre cada año, sumó nuevas voces. Entre ellas destacó la presencia de maternidades: madres que acudieron acompañadas de sus hijos e hijas, muchos de quienes tomaron por primera vez las calles de la ciudad para unirse a esta lucha.
En el contingente, uno de los más numerosos, se observaron niñas y niños de distintas edades, desde bebés en carreola o en brazos hasta menores de primaria que participaron por primera vez en la movilización.
Asistentes señalaron que la decisión de acudir surgió a partir del interés de las propias niñas y niños, quienes han comenzado a escuchar en la escuela sobre los derechos de las mujeres, la igualdad y la no violencia.Alma Benítez, quien participa en la marcha desde hace cuatro años, asistió por primera vez con su hija de 11 años, luego de que la menor le pidiera acompañarla. La niña explicó que quería participar después de abordar en la escuela temas relacionados con el Día de la Mujer y la importancia de apoyar la lucha por los derechos.
Con un cartel que decía “Yo no soy una princesa, soy una guerrera”, señaló que por ser mujer también puede luchar por sus derechos.
En la movilización también estuvo Citlaly Gándara con su hija de ocho años. Para ambas fue su primera asistencia. La madre explicó que aunque desde antes simpatizaba con el movimiento, no había tenido oportunidad de participar y consideró que ahora su hija tiene la edad suficiente para comprender el significado de la marcha y los temas de igualdad y respeto.
Fabiola Durán acudió con su hija de siete años, quien también mostró interés en asistir después de escuchar sobre el Día Internacional de la Mujer en la escuela. La madre señaló que su intención es que la niña conozca sus derechos, aprenda a valorarse y entienda que nadie debe hacerla menos.
Durante la entrevista, la menor relató lo que aprendió en clase sobre el origen de la conmemoración del 8 de marzo, al referirse a las trabajadoras que murieron en un incendio tras protestar por sus condiciones laborales.Otras familias se sumaron motivadas por niñas de su entorno. Carmen asistió con su hijo de tres años luego de que su sobrina insistiera en acudir tras conocer en la escuela el significado del Día de la Mujer y la importancia de valorar a las mujeres y sus derechos.
En el contingente también participaron madres que acudieron por invitación de familiares o amigas. Fernanda asistió con su hija de cinco años con la intención de que la menor observe desde temprana edad que mujeres y hombres deben tener los mismos derechos.