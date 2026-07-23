Chocan a automovilista y termina incrustado en botanero, al norte de Saltillo

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    Chocan a automovilista y termina incrustado en botanero, al norte de Saltillo
    Un Honda City terminó parcialmente dentro del establecimiento Botanero City tras perder el control luego de un choque. ULISES MARTÍNEZ

Un automóvil terminó incrustado en un negocio al norte de Saltillo tras un choque entre dos vehículos; el percance dejó únicamente daños materiales y es investigado por Tránsito Municipal

Un automovilista terminó con la mitad de su vehículo dentro del negocio Botanero City, luego de verse involucrado en un accidente registrado sobre la calle Mariano Abasolo, antes del cruce con el bulevar Nazario Ortiz Garza, al norte de Saltillo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, José Manuel López, de 84 años, circulaba a bordo de un Honda City tras incorporarse desde la calle Felipe Ángeles, cuando fue impactado por una camioneta en el ángulo trasero derecho.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-por-alcance-chocan-de-a-tres-en-colosio-BE22371202
$!El vehículo subió a la banqueta, atravesó una jardinera y derribó parte de la pared del comercio ubicado sobre Mariano Abasolo.
El vehículo subió a la banqueta, atravesó una jardinera y derribó parte de la pared del comercio ubicado sobre Mariano Abasolo. ULISES MARTÍNEZ

A causa del choque, el automóvil perdió el control, subió a la banqueta, atravesó una jardinera y terminó estrellándose contra la fachada del establecimiento, derribando parte de la pared y quedando parcialmente dentro del local.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos, abanderar la zona y evitar riesgos para otros automovilistas mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

$!Elementos de Tránsito Municipal acordonaron la zona y revisarán cámaras de vigilancia para esclarecer la mecánica del accidente.
Elementos de Tránsito Municipal acordonaron la zona y revisarán cámaras de vigilancia para esclarecer la mecánica del accidente. ULISES MARTÍNEZ

Como parte de las investigaciones, los oficiales revisarán las cámaras de videovigilancia instaladas en el sector para determinar la mecánica del percance y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.

Los participantes permanecieron en el sitio en espera de sus respectivas aseguradoras para iniciar los trámites correspondientes y definir la reparación de los daños materiales. Afortunadamente, el accidente solo dejó pérdidas materiales y no se reportaron personas lesionadas.

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