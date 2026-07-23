Chocan a automovilista y termina incrustado en botanero, al norte de Saltillo

Un automovilista terminó con la mitad de su vehículo dentro del negocio Botanero City, luego de verse involucrado en un accidente registrado sobre la calle Mariano Abasolo, antes del cruce con el bulevar Nazario Ortiz Garza, al norte de Saltillo. De acuerdo con la información recabada en el lugar, José Manuel López, de 84 años, circulaba a bordo de un Honda City tras incorporarse desde la calle Felipe Ángeles, cuando fue impactado por una camioneta en el ángulo trasero derecho.

A causa del choque, el automóvil perdió el control, subió a la banqueta, atravesó una jardinera y terminó estrellándose contra la fachada del establecimiento, derribando parte de la pared y quedando parcialmente dentro del local. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos, abanderar la zona y evitar riesgos para otros automovilistas mientras se realizaban las diligencias correspondientes.