Saltillo: Por alcance, chocan de a tres en Colosio

Un accidente por alcance en el que participaron tres vehículos se registró la mañana de este jueves sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el cruce con la calle Celestin Freinet, Saltillo, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja y a elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con la versión de los conductores involucrados, una camioneta Ford no logró detener su marcha a tiempo e impactó la parte trasera de un taxi, el cual fue proyectado hacia una camioneta Chirey que se encontraba delante.