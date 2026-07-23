Saltillo: Por alcance, chocan de a tres en Colosio
Una camioneta impactó por alcance a un taxi, que fue proyectado contra otra unidad; paramédicos atendieron a uno de los involucrados
Un accidente por alcance en el que participaron tres vehículos se registró la mañana de este jueves sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el cruce con la calle Celestin Freinet, Saltillo, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja y a elementos de la Policía Municipal.
De acuerdo con la versión de los conductores involucrados, una camioneta Ford no logró detener su marcha a tiempo e impactó la parte trasera de un taxi, el cual fue proyectado hacia una camioneta Chirey que se encontraba delante.
Tras el impacto, las tres unidades permanecieron sobre la vialidad mientras se solicitaba la presencia de los cuerpos de auxilio y de las autoridades para atender el percance y evitar mayores afectaciones a la circulación.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes y valoraron a una persona lesionada para determinar si requería ser trasladada a un hospital.
Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del accidente, realizaron el peritaje correspondiente y recabaron la información necesaria para establecer la mecánica del choque.
Por su parte, los conductores solicitaron la intervención de las compañías aseguradoras con el propósito de alcanzar un convenio para la reparación de los daños materiales ocasionados por el percance.