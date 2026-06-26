Chocan motociclista contra montículo de tierra en Saltillo; pareja resulta lesionada

Una pareja terminó con diversas lesiones tras sufrir un accidente en motocicleta durante la noche de este jueves, en las inmediaciones de la colonia Portal de Asturias, en Saltillo. El conductor de la motocicleta fue identificado como Eduardo ¨N¨, de 24 años de edad, quien viajaba acompañado por su pareja, Perla ¨N¨.

Cerca de las 21:30 horas circulaban por el bulevar Nazario S. Ortiz Garza con dirección al oriente. Al llegar a una curva del mismo bulevar, donde actualmente se realizan obras cerca de un arroyo, el carril derecho se encontraba cubierto por un montículo de tierra. En el sitio había dos muros de plástico color naranja; sin embargo, de manera lamentable, ninguno contaba con material reflejante.