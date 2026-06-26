Chocan motociclista contra montículo de tierra en Saltillo; pareja resulta lesionada
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Las barreras de plástico que delimitaban la zona de obras carecían de material reflejante, lo que habría dificultado que el conductor advirtiera el montículo de tierra durante la noche
Una pareja terminó con diversas lesiones tras sufrir un accidente en motocicleta durante la noche de este jueves, en las inmediaciones de la colonia Portal de Asturias, en Saltillo. El conductor de la motocicleta fue identificado como Eduardo ¨N¨, de 24 años de edad, quien viajaba acompañado por su pareja, Perla ¨N¨.
Cerca de las 21:30 horas circulaban por el bulevar Nazario S. Ortiz Garza con dirección al oriente. Al llegar a una curva del mismo bulevar, donde actualmente se realizan obras cerca de un arroyo, el carril derecho se encontraba cubierto por un montículo de tierra. En el sitio había dos muros de plástico color naranja; sin embargo, de manera lamentable, ninguno contaba con material reflejante.
El conductor de la motocicleta continuó su marcha y subió directamente al montículo de tierra, el cual funcionó como una rampa. Posteriormente, ambos cayeron sobre el pavimento, resultando con golpes en distintas partes del cuerpo.
Los dos fueron valorados por paramédicos de la Cruz Roja; sin embargo, únicamente Eduardo fue trasladado a un hospital debido a que presentaba una lesión de consideración en la clavícula. Mientras tanto, la acompañante permaneció en el lugar en espera de ser trasladada en un vehículo particular a otra clínica.
De los hechos tomó conocimiento personal de Tránsito Municipal, que procedió al aseguramiento de la motocicleta para su traslado a un corralón.