Saltillo: hija de adulto mayor rescatado pasará 48 horas en celdas; familia ratificará denuncia por abandono

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    Saltillo: hija de adulto mayor rescatado pasará 48 horas en celdas; familia ratificará denuncia por abandono
    Elementos de la UNIF, Bomberos y Cruz Roja rescataron al adulto mayor ante el riesgo de caída que enfrentaba dentro de la vivienda donde permanecía. CORTESÍA

Familiares del hombre rescatado acuden al Hospital General y lo trasladan a una clínica privada

Luego del mediático rescate de un hombre de 70 años en condiciones de hacinamiento en la colonia República de Saltillo, las autoridades confirmaron que su hija, Evelyn, permanecerá bajo arresto durante 48 horas mientras se integra la investigación por el delito de violencia familiar.

Fuentes internas indicaron a este medio que los hermanos de la víctima han anunciado que ratificarán la denuncia penal, al asegurar que el estado de abandono fue provocado por el aislamiento al que estaba sometido el hombre.

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SITUACIÓN LEGAL: 48 HORAS DETERMINANTES

Evelyn, de 40 años, fue detenida por elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) tras el operativo en el que trasladaron a su padre, Pedro, a un hospital.

Actualmente, se encuentra en celdas cumpliendo el plazo legal de 48 horas, tiempo en el que el Ministerio Público debe determinar si el proceso continúa bajo custodia o si se le otorga libertad condicional mientras sigue el juicio.

Las autoridades enfatizaron que el delito que se le imputa, violencia familiar, es una figura que en este contexto abarca el maltrato psicológico, el abandono y la omisión de cuidados fundamentales para un paciente psiquiátrico. Aunque se reportó que personas externas le han llevado alimentos a las celdas, su situación jurídica dependerá de la valoración del caso.

LA FAMILIA

Tras el operativo, los hermanos de Pedro hicieron acto de presencia para deslindarse del estado en el que fue encontrado el adulto mayor. Según sus testimonios, el abandono no fue una responsabilidad compartida de toda la red familiar, sino una consecuencia directa de las acciones de una persona. Aseguran que se les impedía el acceso a la vivienda y el contacto con su hermano.

Ante esta situación, los familiares confirmaron que ratificarán la denuncia por maltrato para que se dé un seguimiento legal completo al caso.

Se indicó que fue una de las hermanas quien expresó: “Yo me hago responsable de mi hermano y lo voy a cuidar”.

Asimismo, gestionó su traslado del Hospital General a una clínica privada para garantizar su recuperación inmediata.

CONTEXTO DEL RESCATE

De acuerdo con las autoridades, Pedro fue extraído de su casa en una acción coordinada entre la UNIF, Bomberos y la Cruz Roja, motivada por un riesgo inminente de caída, ya que en la habitación donde se encontraba existía un gran hueco en la pared de un segundo piso.

Al ingresar, los elementos confirmaron las condiciones de hacinamiento y el peligro físico al que estaba expuesto el adulto mayor al encontrarse solo en la vivienda.

El proceso legal continuará una vez que se aporten las evidencias necesarias por parte de los familiares y las instituciones de seguridad.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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