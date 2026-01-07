Chofer de la ruta Arteaga se impacta contra un tráiler por conducir usando el celular; hay 9 lesionados

Saltillo
/ 7 enero 2026
    Chofer de la ruta Arteaga se impacta contra un tráiler por conducir usando el celular; hay 9 lesionados
    Autoridades aseguraron al operador del camión mientras se realizan las investigaciones para determinar si el uso del teléfono celular fue la causa del percance. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Una unidad de la ruta Arteaga–Saltillo–Ramos Arizpe se impactó contra un tráiler estacionado sobre el bulevar Isidro López Zertuche

El presunto uso del teléfono celular por parte del operador de un camión de transporte público habría sido la causa principal de un accidente vial registrado la mañana de este miércoles al norte de Saltillo, el cual dejó un saldo de nueve personas lesionadas.

Minutos antes de las 8:00 horas, una unidad de la ruta intermunicipal Arteaga–Saltillo–Ramos Arizpe se impactó contra un tráiler que se encontraba estacionado sobre el bulevar Isidro López Zertuche, a la altura de la calle Irlanda, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

$!El accidente ocurrió minutos antes de las 8:00 horas, a la altura de la calle Irlanda, lo que generó congestión vial y la movilización de cuerpos de emergencia.
El accidente ocurrió minutos antes de las 8:00 horas, a la altura de la calle Irlanda, lo que generó congestión vial y la movilización de cuerpos de emergencia. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con el testimonio de varios pasajeros, el operador del camión aparentemente iba utilizando su teléfono celular, ya sea en una llamada o enviando mensajes, lo que habría ocasionado que no se percatara del vehículo de carga detenido sobre la vialidad y terminara por colisionar contra este.

$!El camión de la ruta intermunicipal Arteaga–Saltillo–Ramos Arizpe terminó con severos daños tras impactarse contra un tráiler que se encontraba estacionado sobre el bulevar Isidro López Zertuche.
El camión de la ruta intermunicipal Arteaga–Saltillo–Ramos Arizpe terminó con severos daños tras impactarse contra un tráiler que se encontraba estacionado sobre el bulevar Isidro López Zertuche. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

En contraste, el conductor del transporte público, identificado como Miguel Ángel Montiel Rojas, de 41 años de edad, declaró ante las autoridades que el accidente ocurrió luego de que la unidad pisara un objeto sobre el asfalto, lo que provocó que el camión derrapara y el operador perdiera el control.

No obstante, la versión de los pasajeros fue integrada al informe de las autoridades, quienes indicaron que ambas hipótesis serán analizadas como parte de las investigaciones para determinar la causa real del percance y deslindar responsabilidades.

Derivado del impacto, nueve pasajeros resultaron con diversas lesiones y fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron con dos ambulancias para brindar atención prehospitalaria.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron con dos ambulancias para brindar atención prehospitalaria a los nueve pasajeros que resultaron lesionados tras el choque.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron con dos ambulancias para brindar atención prehospitalaria a los nueve pasajeros que resultaron lesionados tras el choque. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras la valoración médica, se determinó el traslado de los lesionados a un hospital para recibir atención especializada, mientras que elementos de seguridad realizaron las diligencias correspondientes y aseguraron al operador del camión.

Al sitio también arribó el concesionario de la unidad, así como personal de la aseguradora MAPS Seguros, quienes entregaron los pases médicos para la atención de los pasajeros en un nosocomio particular.

LESIONADOS:

Felipe Sánchez Crisanto, 37 años

María de la Luz Rodríguez Sánchez, 56 años

Diana Mirthala Salazar, 63 años

Dalila Yudith Lara, 28 años

Aurelio Velázquez Reyna, 72 años

Susana Isabel Gámez, 21 años

Karla Valeria Contreras, 20 años

Patricia Flores Rodríguez, 30 años

Brenda Serna Segovia, 43 años

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Arteaga
Saltillo

