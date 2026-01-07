Chofer de la ruta Arteaga se impacta contra un tráiler por conducir usando el celular; hay 9 lesionados

El presunto uso del teléfono celular por parte del operador de un camión de transporte público habría sido la causa principal de un accidente vial registrado la mañana de este miércoles al norte de Saltillo, el cual dejó un saldo de nueve personas lesionadas. Minutos antes de las 8:00 horas, una unidad de la ruta intermunicipal Arteaga–Saltillo–Ramos Arizpe se impactó contra un tráiler que se encontraba estacionado sobre el bulevar Isidro López Zertuche, a la altura de la calle Irlanda, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases

De acuerdo con el testimonio de varios pasajeros, el operador del camión aparentemente iba utilizando su teléfono celular, ya sea en una llamada o enviando mensajes, lo que habría ocasionado que no se percatara del vehículo de carga detenido sobre la vialidad y terminara por colisionar contra este.

En contraste, el conductor del transporte público, identificado como Miguel Ángel Montiel Rojas, de 41 años de edad, declaró ante las autoridades que el accidente ocurrió luego de que la unidad pisara un objeto sobre el asfalto, lo que provocó que el camión derrapara y el operador perdiera el control.

No obstante, la versión de los pasajeros fue integrada al informe de las autoridades, quienes indicaron que ambas hipótesis serán analizadas como parte de las investigaciones para determinar la causa real del percance y deslindar responsabilidades. Derivado del impacto, nueve pasajeros resultaron con diversas lesiones y fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron con dos ambulancias para brindar atención prehospitalaria.