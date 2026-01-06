Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases

El sistema de salud de Coahuila enfrenta un incremento en las enfermedades respiratorias. Al cierre de diciembre, la Secretaría de Salud federal reportó un total de 256 casos atendidos por influenza, de los cuales 106 corresponden a hombres y 150 a mujeres, lo que representa un aumento del 32 por ciento en comparación con el cierre de 2024. Esta situación ha generado preocupación entre padres de familia ante el riesgo de exposición al virus tras el regreso a clases.

La detección y el tratamiento de estas enfermedades han impactado de manera significativa la economía de los habitantes de Saltillo. Las pruebas de influenza en farmacias y laboratorios tienen un costo que oscila entre 299 y mil 100 pesos, dependiendo de si el paciente presenta síntomas o es portador asintomático.

TE PUEDE INTERESAR: Se registran 7 mil 547 consultas por casos respiratorios por semana en Coahuila

En cuanto a los medicamentos, el tratamiento se ha vuelto inaccesible para los sectores más vulnerables. El Oseltamivir de patente tiene un precio cercano a los 700 pesos, mientras que opciones especializadas como Seltaferon alcanzan los 900 pesos. Incluso la versión genérica, con un costo aproximado de 350 pesos, equivale a casi dos salarios mínimos, lo que ha provocado que las ventas en farmacias apenas aumenten 15 por ciento, pese al repunte de contagios. Esta carga económica se multiplica debido a la rápida transmisión del virus entre los integrantes de una misma familia.

NEUMONÍA, PRINCIPAL AMENAZA

Aunque la influenza ha concentrado la atención pública, los datos epidemiológicos de 2025 muestran un giro relevante: la neumonía ha desplazado al COVID-19 y a la influenza como la principal afección respiratoria en la entidad. Los registros oficiales reportan 3,043 atenciones por neumonía, una cifra muy superior a las 166 de COVID-19 y las 118 de influenza registradas en el mismo periodo.