    Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases
    Las enfermedades respiratorias han registrado un incremento en el cierre de 2025, por lo que se teme que siga en estos primeros días de 2026 con la reanudación de las clases. Foto: Unsplash

Los casos de influenza y neumonía repuntaron en el cierre del año, ante lo cual hay temores con la reanudación de actividades escolares

El sistema de salud de Coahuila enfrenta un incremento en las enfermedades respiratorias. Al cierre de diciembre, la Secretaría de Salud federal reportó un total de 256 casos atendidos por influenza, de los cuales 106 corresponden a hombres y 150 a mujeres, lo que representa un aumento del 32 por ciento en comparación con el cierre de 2024. Esta situación ha generado preocupación entre padres de familia ante el riesgo de exposición al virus tras el regreso a clases.

La detección y el tratamiento de estas enfermedades han impactado de manera significativa la economía de los habitantes de Saltillo. Las pruebas de influenza en farmacias y laboratorios tienen un costo que oscila entre 299 y mil 100 pesos, dependiendo de si el paciente presenta síntomas o es portador asintomático.

En cuanto a los medicamentos, el tratamiento se ha vuelto inaccesible para los sectores más vulnerables. El Oseltamivir de patente tiene un precio cercano a los 700 pesos, mientras que opciones especializadas como Seltaferon alcanzan los 900 pesos. Incluso la versión genérica, con un costo aproximado de 350 pesos, equivale a casi dos salarios mínimos, lo que ha provocado que las ventas en farmacias apenas aumenten 15 por ciento, pese al repunte de contagios. Esta carga económica se multiplica debido a la rápida transmisión del virus entre los integrantes de una misma familia.

NEUMONÍA, PRINCIPAL AMENAZA

Aunque la influenza ha concentrado la atención pública, los datos epidemiológicos de 2025 muestran un giro relevante: la neumonía ha desplazado al COVID-19 y a la influenza como la principal afección respiratoria en la entidad. Los registros oficiales reportan 3,043 atenciones por neumonía, una cifra muy superior a las 166 de COVID-19 y las 118 de influenza registradas en el mismo periodo.

$!La neumonía ha desplazado a la influenza y el COVID-19 como la enfermedad con más casos en la entidad.
La neumonía ha desplazado a la influenza y el COVID-19 como la enfermedad con más casos en la entidad. Foto: Especial

La neumonía representa un riesgo elevado al provocar la inflamación de los alvéolos pulmonares con líquido y pus, lo que dificulta gravemente la oxigenación. Entre los principales signos de alerta se encuentran fiebre mayor a 38 grados, escalofríos y tos con flemas verdes o amarillas. En adultos mayores, los síntomas pueden ser atípicos y manifestarse como confusión mental, sin presencia de fiebre.

VACUNACIÓN, LA MEJOR PREVENCIÓN

Ante este panorama y las temperaturas que han descendido hasta 0 grados centígrados, la Secretaría de Salud estatal exhortó a la población a evitar la automedicación y aprovechar las dosis gratuitas disponibles. Actualmente, Coahuila cuenta con un inventario aproximado de 400 mil vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococo en clínicas públicas.

La campaña de vacunación permanecerá vigente hasta marzo, y las autoridades destacaron que la dosis contra el neumococo es fundamental para prevenir cuadros graves y mortales de neumonía.

CUIDADOS EN CASA

En caso de tener un familiar contagiado de influenza, COVID-19 o neumonía, la recomendación de la Subsecretaría de Salud en Coahuila es mantener supervisión médica y no automedicarse.

Los cuidados en el hogar incluyen que el paciente permanezca en una habitación aislada durante el periodo que indique el médico, consumir abundantes líquidos y contar con un oxímetro para medir de manera periódica los niveles de oxigenación, los cuales deben mantenerse por encima del 90 por ciento. Asimismo, se recomienda mantener la vivienda ventilada para evitar la concentración de virus.

¿DÓNDE VACUNARSE?

Clínicas y hospitales Generales de 8 a 2 pm

Centro de Salud Madero de 8 a 2 pm

¿Dónde hacerse pruebas?

No hay gratuitas, salvo las que son por orden médica

Laboratorio privados a partir de 299

Prueba PCR para personas que tuvieron contacto con personas infectadas pero que aún no presentan síntomas.

