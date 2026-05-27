Choque de cuatrimoto deja a una mujer sin vida, en Saltillo

Una mujer perdió la vida y otra más resultó lesionada de gravedad tras un accidente en cuatrimoto registrado la noche de este miércoles en la colonia Lomas Verdes.

La víctima fue identificada como Rosa Ivette Soriano, de 61 años de edad, mientras que la sobreviviente, Vanesa Guadalupe Pineda Ramírez, de 29 años, fue atendida por paramédicos del Servicio de Atención Médica y Urgencias (SAMU).

La joven fue trasladada de urgencia al Hospital General de Saltillo. De acuerdo con las primeras investigaciones, era quien conducía la cuatrimoto marca Vento, color rojo.

Por estos hechos, se abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo y la conductora quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El accidente, según testigos, ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche, cuando la cuatrimoto circulaba de sur a norte sobre la calle Cerro de Maderas.