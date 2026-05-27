Choque de cuatrimoto deja a una mujer sin vida, en Saltillo

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Saltillo
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    Choque de cuatrimoto deja a una mujer sin vida, en Saltillo
    Elementos de la policía acudieron al lugar.
    Choque de cuatrimoto deja a una mujer sin vida, en Saltillo

La otra tripulante, que conducía el vehículo, se encuentra delicada de salud en el hospital general de Saltillo

Una mujer perdió la vida y otra más resultó lesionada de gravedad tras un accidente en cuatrimoto registrado la noche de este miércoles en la colonia Lomas Verdes.

La víctima fue identificada como Rosa Ivette Soriano, de 61 años de edad, mientras que la sobreviviente, Vanesa Guadalupe Pineda Ramírez, de 29 años, fue atendida por paramédicos del Servicio de Atención Médica y Urgencias (SAMU).

La joven fue trasladada de urgencia al Hospital General de Saltillo. De acuerdo con las primeras investigaciones, era quien conducía la cuatrimoto marca Vento, color rojo.

Por estos hechos, se abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo y la conductora quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El accidente, según testigos, ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche, cuando la cuatrimoto circulaba de sur a norte sobre la calle Cerro de Maderas.

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Aparentemente, detrás de ellas circulaba otro vehículo, descrito únicamente como de color gris; sin embargo, no se confirmó si existió contacto entre ambas unidades.

De acuerdo con los reportes, la cuatrimoto se impactó de frente contra un poste de concreto propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Tras el impacto, ambas ocupantes salieron proyectadas. La mujer de 61 años fue quien sufrió las lesiones más severas al golpearse contra el pavimento y no portar casco de seguridad.

Aunque ambas fueron valoradas por paramédicos del SAMU, Rosa Ivette fue declarada sin vida en el lugar, por lo que su cuerpo fue cubierto con una sábana quirúrgica.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes e inspeccionaron la cuatrimoto, informando que no presentaba indicios de impacto con otro vehículo.

Los daños observados en la unidad correspondían al choque contra la base de concreto del poste, por lo que la zona fue acordonada.

Posteriormente, el área quedó bajo resguardo de personal de Servicios Periciales y de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron el peritaje terrestre para esclarecer las causas del accidente.

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