Choque de frente deja un motociclista herido, en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Ante la negativa de los involucrados en aceptar la culpa, el peritaje técnico de la Agencia Investigadora será clave para determinar quién invadió el sentido contrario
Un motociclista terminó en la sala de urgencias del Hospital Universitario la mañana de este viernes, luego de protagonizar un accidente vial en las inmediaciones de la colonia Antonio Cárdenas. El incidente, que dejó cuantiosos daños materiales y un lesionado, ya se encuentra bajo investigación de las autoridades ministeriales, en Saltillo.
El lesionado, identificado como Joel Óscar ¨N¨, de 51 años, circulaba presuntamente en sentido contrario por la calle Pablo L. Sidar con dirección al poniente. Al intentar incorporarse hacia el sur por la calle Fernando Proal, se impactó de lleno contra el cristal delantero derecho de un vehículo Mazda 3 que se encontraba en movimiento.
TE PUEDE INTERESAR: Choca conductor contra ballenas y abandona su auto en Saltillo
De acuerdo con los reportes preliminares, el automóvil también transitaba en sentido opuesto al momento de la colisión. El impacto fue de tal magnitud que Joel perdió el control de su unidad y se proyectó directamente contra la carpeta asfáltica, quedando tendido en el lugar.
Paramédicos de la Cruz Roja arribaron de inmediato para brindar los primeros auxilios al motociclista. Tras una valoración en el sitio, fue trasladado al centro médico para descartar fracturas o lesiones internas de consideración; su estado de salud se reporta como estable.
Por otro lado, el conductor del vehículo particular, identificado como Pedro ¨N¨, resultó ileso. Sin embargo, el proceso legal se complicó en el lugar de los hechos, ya que ninguna de las partes involucradas aceptó la responsabilidad del percance. Ambos conductores alegaron contar con la vía libre al momento del choque.
Debido a la falta de un acuerdo y a las versiones contradictorias, los vehículos fueron asegurados y el caso fue turnado a la Agencia Investigadora del Ministerio Público de Asuntos Viales. Será esta instancia la encargada de realizar los peritajes terrestres necesarios para determinar quién invadió el carril y definir la situación jurídica de los implicados.