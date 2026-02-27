Choque de frente deja un motociclista herido, en Saltillo

Un motociclista terminó en la sala de urgencias del Hospital Universitario la mañana de este viernes, luego de protagonizar un accidente vial en las inmediaciones de la colonia Antonio Cárdenas. El incidente, que dejó cuantiosos daños materiales y un lesionado, ya se encuentra bajo investigación de las autoridades ministeriales, en Saltillo.

El lesionado, identificado como Joel Óscar ¨N¨, de 51 años, circulaba presuntamente en sentido contrario por la calle Pablo L. Sidar con dirección al poniente. Al intentar incorporarse hacia el sur por la calle Fernando Proal, se impactó de lleno contra el cristal delantero derecho de un vehículo Mazda 3 que se encontraba en movimiento.

