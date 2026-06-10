Choque de motos deja dos personas lesionadas, en Saltillo

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    Choque de motos deja dos personas lesionadas, en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a las personas lesionadas.
    Choque de motos deja dos personas lesionadas, en Saltillo

Tras el choque, ambas unidades cayeron y derraparon varios metros

Un aparatoso choque entre dos motocicletas se registró la noche de este martes en la colonia Nazario S. Ortiz Garza.

Todo ocurrió en el cruce de las calles Juan Félix Herrera y Cuarta, cuando la pareja conformada por Rocío y Alejandro circulaba a bordo de una motocicleta marca DM. Según un video compartido por habitantes del sector, se aprecia que los afectados transitaban de oriente a poniente sobre la calle Juan Félix Herrera.

Al llegar al cruce con la calle Cuarta, intentaron incorporarse hacia el sur; sin embargo, otra motocicleta que circulaba en la misma dirección los impactó por alcance. Tras el choque, ambas unidades cayeron y derraparon varios metros. El presunto responsable y su acompañante lograron ponerse de pie por su propio pie.

Luego de revisar el estado de los lesionados y ayudarlos a levantarse, aprovecharon un descuido para huir del lugar.

Los afectados solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911, por lo que una ambulancia de la Cruz Roja acudió al sitio para brindarles atención prehospitalaria. Posteriormente, se les recomendó acudir al Hospital General para una valoración médica más completa. Ambos presentaban dificultades para caminar y deberán someterse a estudios de rayos X para descartar posibles fracturas.

Ahora, los familiares de los lesionados tendrán que interponer una denuncia formal contra quien o quienes resulten responsables de los hechos.

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