Vinculan a proceso a dos detenidos por transportar casi 11 kilos de metanfetamina en Coahuila

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Monclova
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    Vinculan a proceso a dos detenidos por transportar casi 11 kilos de metanfetamina en Coahuila
    El aseguramiento se realizó en julio pasado durante un operativo de la Policía Federal Ministerial sobre la carretera federal 57, en Coahuila. CORTESÍA

La resolución representa el siguiente paso legal tras el aseguramiento del cargamento a mediados de julio pasado en San José de Aura, en el municipio de Progreso

MONCLOVA, COAH.- Casi un mes después del aseguramiento de un cargamento de metanfetamina oculto en un vehículo sobre la carretera federal 57, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de dos personas acusadas del delito de transporte de narcóticos.

En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Coahuila, presentó datos de prueba suficientes para que un juez especializado calificara de legal la detención y dictara la vinculación a proceso para Gabriela “N” y Javier “N”; como medida cautelar impuso prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Los ahora imputados fueron detenidos durante un operativo realizado entre el 10 y el 12 de julio pasados, cuando elementos de la Policía Federal Ministerial interceptaron un automóvil Nissan a la altura del ejido José del Aura, en el municipio de Progreso. La acción formó parte de las revisiones desplegadas sobre la carretera federal 57, uno de los principales corredores que conectan el centro del país con la frontera norte.

Durante la inspección, los agentes detectaron modificaciones en la salpicadera trasera izquierda del vehículo, lo que permitió localizar un compartimento oculto. Posteriormente, en las instalaciones de la FGR en Monclova, una revisión más detallada derivó en el aseguramiento de 16 paquetes con clorhidrato de metanfetamina, cuyo peso pericial fue de 10 kilos con 915 gramos.

La resolución judicial representa el siguiente paso en el proceso penal iniciado tras el decomiso del narcótico y mantiene a los dos imputados sujetos a investigación mientras la autoridad ministerial integra nuevos elementos de prueba.

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La FGR recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, ambas personas deberán ser consideradas inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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