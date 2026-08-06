Afirman que el ataque israelí que mató a una periodista en Líbano fue un crimen de guerra

Las investigaciones de Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional y Legal Agenda demostraron que Israel atacó deliberada y directamente a Khalil y Faraj, a sabiendas de que eran civiles. Las organizaciones exigieron que los ataques se investigaran como crímenes de guerra, mientras que HRW pidió a los Estados que detuvieran la venta de armas a Israel e impusieran sanciones selectivas a los funcionarios israelíes responsables de los crímenes en curso.

Tres organizaciones de derechos humanos afirmaron que el ataque israelí que mató a la periodista libanesa Amal Khalil e hirió a su colega Zeinab Faraj en abril fue un crimen de guerra.

Los ataques deliberados contra civiles, como lo eran ambas periodistas, constituyen un crimen de guerra. Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU , Israel ha asesinado al menos a 15 periodistas en el Líbano y a 210 en Gaza desde 2023 .

Los informes también indicaron que Israel retrasó durante horas la llegada de las ambulancias libanesas a Khalil y Faraj, llegando incluso a lanzar granadas aturdidoras contra trabajadores de la Cruz Roja Libanesa y a disparar contra sus ambulancias.

La demora en el rescate podría haber provocado la muerte de Khalil, ya que los informes hospitalarios indican que podría haber seguido con vida horas después de que un ataque israelí derribara un edificio sobre ella y Faraj.

“Las pruebas demuestran claramente que el ejército israelí sabía, o debería haber sabido, que Faraj y Khalil eran civiles, pero los atacó de todos modos y luego impidió durante horas que los paramédicos los rescataran”, declaró Ramzi Kaiss, investigador de Human Rights Watch en el Líbano .

Israel declaró que “lamenta cualquier daño causado a los periodistas” y que estos fueron asesinados “en el marco de una serie de sucesos” durante los cuales murieron dos militares de Hezbolá. Transcurrieron aproximadamente dos horas entre el ataque inicial que acabó con la vida de los dos hombres que, según Israel, pertenecían a Hezbolá, y un segundo ataque dirigido contra el edificio donde se refugiaban los periodistas.

Amal Khalil era una periodista de 42 años que trabajaba para al-Akhbar, un periódico libanés, mientras que Zeinab Faraj era una camarógrafa y fotoperiodista independiente de 21 años. Ambas habían participado activamente en la cobertura de la guerra en el Líbano durante los últimos tres años.

El 22 de abril de 2026, ambas se dirigieron en coche a la aldea de al-Tiri, en el sur del Líbano, para verificar los informes que indicaban que las tropas israelíes habían abandonado la zona. Iban detrás de un coche en el que viajaban Ali Nabil Bazzi, funcionario municipal de la ciudad de Bint Jbeil, y Mohammed Hourani, amigo del alcalde.

Al-Tiri se encontraba en lo que Israel denomina su “zona de seguridad” en el sur del Líbano, ocupada por sus tropas. Amnistía Internacional afirmó que, a pesar de que el ejército israelí la denomina zona militar y prohíbe el acceso a la población, sigue siendo obligatorio distinguir entre civiles y combatientes.

A las 14:25, tras entrar en al-Tiri, el coche en el que viajaban Bazzi y Hournai fue embestido, causándoles la muerte. Khalil llamó a la defensa civil libanesa y solicitó ayuda.

La defensa civil se dirigió en coche a la entrada del pueblo, donde les indicaron que se detuvieran en un puesto de control militar mientras esperaban la autorización del ejército israelí para entrar al pueblo de forma segura.

Los equipos de rescate que operan en zonas del sur del Líbano donde se producen combates o que están ocupadas por el ejército israelí deben coordinarse con el «mecanismo», un canal de desescalada, para obtener un paso seguro. Entre otros requisitos, el ejército israelí debe autorizar las solicitudes de protección civil para garantizar el paso seguro.

A las 5 de la tarde, la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en el Líbano había indicado una ruta segura para que la defensa civil entrara en la ciudad, pero Israel aún no había dado su aprobación.

Mientras esperaban la llegada de la defensa civil, Faraj y Khalil abandonaron su coche y buscaron refugio en otro lugar. Según Faraj, unos cuadricópteros israelíes sobrevolaban la zona a baja altura mientras los dos periodistas esperaban.

“Los drones pasaron extremadamente cerca del techo, a menos de un metro de mi cara y de la de Amal”, dijo.

A las 15:31, un miembro de la defensa civil libanesa llamó a Khalil y la instó a subirse a su coche y salir del pueblo, ya que aún no había recibido permiso del organismo competente para entrar. Unos nueve minutos después, Israel embistió el coche de las periodistas, hiriendo a ambas mujeres.

“Los cristales y los escombros volaban hacia nosotros. Sentí como si me hubiera reventado el oído. Ella [Amal Khalil] sangraba abundantemente por la nariz y la cabeza, y tenía heridas de metralla en el brazo y el muslo; no podía mover la pierna”, dijo Farj.

Las dos mujeres se arrastraron hasta un edificio cercano para refugiarse. Continuaron llamando a la gente pidiendo ayuda, pero les dijeron que no podían ser rescatadas hasta que el organismo competente diera su autorización.

A las 16:25, Israel llevó a cabo un tercer ataque, bombardeando el edificio donde se refugiaban, lo que provocó su derrumbe y que ambas mujeres quedaran sepultadas bajo los escombros.

A las 5 de la tarde, se autorizó a la Cruz Roja Libanesa a entrar en la aldea. Lograron evacuar a Faraj, quien presentaba una fractura de cráneo, heridas graves en la pierna y el ojo derechos, y una mano aplastada. Los rescatistas no pudieron salvar a Khalil, que quedó atrapada bajo los escombros.

Los rescatistas fueron atacados por un dron israelí que arrojó una granada aturdidora cerca de ellos. Testigos también afirmaron haber escuchado ráfagas de disparos durante las evacuaciones, y Human Rights Watch examinó fotografías de orificios de bala en las ambulancias que coincidían con disparos de armas de fuego.

Los rescatistas se vieron obligados a retirarse con solo Faraj.

Finalmente, a las 20:15, el ejército israelí autorizó el reingreso de los equipos de rescate a la ciudad. El cuerpo de Khalil fue recuperado a las 23:00.

Un examen forense realizado en el hospital Tebnine, cercano al lugar, reveló que probablemente falleció a las 19:00, dos horas y media después de haber sido alcanzada por última vez. Permaneció atrapada bajo los escombros durante ese tiempo, esperando ser rescatada, mientras el ejército israelí impedía que los equipos de rescate pudieran salvarle la vida.

Las tres organizaciones han exigido que se rindan cuentas por el asesinato de Khalil y lo han descrito como parte de un patrón más amplio de impunidad por parte del ejército israelí hacia los civiles.

“La impunidad de la que gozan las fuerzas israelíes por el asesinato de periodistas y otros civiles en el Líbano durante los últimos tres años ha permitido al ejército israelí continuar con sus ataques aéreos ilegales, incluidos los ataques directos contra civiles”, declaró Heba Morayef, directora para Oriente Medio y el norte de África de Amnistía Internacional.

“Ya es hora de que la comunidad internacional imponga un embargo de armas integral a Israel”, añadió Morayef.