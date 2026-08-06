Coahuila: Prepara PRI mega alianza para la elección del 2027

Fuentes de la UDC, de Ciudad Acuña, adelantaron que la coalición involucra al Partido Revolucionario Institucional , a la Unidad Democrática Coahuilense y al partido Nuevas Ideas.

Una mega alianza político-electoral se prepara en Coahuila con miras a la elección de alcaldes y diputados locales en el 2027.

Pero, afirmaron, también se está platicando con las dirigencias estatales del Verde Ecologista y de Movimiento Ciudadano, para que participen en el frente común, liderado por el PRI.

De resultar cierta la versión, solo el PAN quedará fuera de este mega acuerdo para pelear a Morena y el PT las alcaldías y legislaturas federales en esta entidad.

PRI, UDC y Nuevas Ideas, ya están amarrados, según dijeron, y solo falta que el PVEM y MC, decidan sumarse a este proyecto de gran calado político y electoral.

Lástima por México Avante, del casi paisano Fernando Rodríguez, que se quedará como los chinitos, al perder su registro electoral.

DESIGUAL CONTIENDA

Tras el destape en esta columna de las precandidaturas de Luis Fernando Salazar, Alberto Hurtado y Poncho Almeraz, para las alcaldías de Torreón, Saltillo y Monclova, en el PRI, hay calma chicha.

Al menos en lo que se refiere a Saltillo y Monclova, representantes del Revolucionario Institucional, calificaron de casi imposible el triunfo de los aspirantes morenistas.

Y es que el actual diputado local, Alberto Hurtado, en caso de obtener la postulación, contenderá en el 2027 contra el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, que va por la reelección.

El edil saltillense se ubica entre los alcaldes mejor calificados del país, y es también el mejor evaluado de Coahuila; en tanto, Hurtado viene de perder la reelección en junio pasado.

En Monclova, el presidente municipal, Carlos Villarreal, logró la mayor votación en la elección del 2024, y Alfonso Almeraz, apenas se repone de la derrota en la reciente elección a diputado local.

En cambio, los propios priistas, reconocieron que, en Torreón, la situación es distinta, pues el morenista, Luis Fernando Salazar, ya le ganó a Miguel Riquelme la senaduría de la República.

Y en el caso de que Salazar Fernández se enfrente ahora con el edil sustituto, por la alcaldía de Torreón, el resultado puede favorecer al morenista, aceptaron.

¿Usted qué opina?

Se tambalea, tambalea

Anda fuerte el run run de la próxima salida de Rolando Álvarez Flores, de la Dirección de Seguridad Pública en Ramos Arizpe.

El tema del huachicol sigue vivo en la investigación de la FGR, y Ramos Arizpe aparece en las averiguaciones y testimonios de empresarios, algunos ya como testigos colaboradores.

Álvarez Flores, es uno de los hilos más débiles en la trama huachicolera, y su permanencia genera ruido, sobre todo por el cerco impuesto por la Fiscalía General de la República, en la región.

Golpe avisa...

Siempre tuvo razón

Y ya que andamos en asuntos del tráfico de combustible, el Congreso del Estado aprobó el martes un punto de acuerdo propuesto por el legislador morenista, Antonio Attolini.

El aguerrido representante popular de la 4T, pidió al Ayuntamiento de Torreón depurar el padrón de proveedores para evitar la participación de empresas fraudulentas y huachicoleras.

Attolini Murra citó como ejemplo una empresa que suministró combustible al Ayuntamiento, y que es investigada por la PGR, por su participación en la red de contrabando de huachicol.

El legislador lagunero, en su momento, fue de las pocas voces críticas, que denunciaron la corrupción del exalcalde Román Alberto Cepeda, de sus hijos, y de sus cómplices.

El tiempo y sus compañeros legisladores le dieron la razón, y por unanimidad pidieron al actual alcalde Miguel Riquelme, evitar el saqueo financiero, y dar de baja a empresas fraudulentas.

Bien por él...