Romina Hinojosa resiste, escala posiciones y se acerca a completar el Tour de Francia Femenil

Romina Hinojosa volvió a superar una jornada en el Tour de Francia Femenil 2026. La ciclista mexicana terminó la Etapa 6 en el lugar 87, su segundo mejor resultado de la competencia, y avanzó cuatro posiciones en la clasificación general. La tamaulipeca del Lotto Intermarché Ladies completó los 153.4 kilómetros entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône en 4 horas, 27 minutos y 21 segundos.

Hinojosa cruzó la meta dentro de un grupo de 23 corredoras y quedó a 25 minutos y 33 segundos de la ganadora, luego de resistir un trazado quebrado, con seis ascensos categorizados y 2 mil 600 metros de desnivel acumulado. El resultado la movió del puesto 135 al 131 de la general, a una hora, 56 minutos y 42 segundos de la líder. El dato clave es su permanencia: Romina continúa después de seis etapas y cuatro compañeras ya abandonaron; tres integrantes del conjunto belga siguen activas. La victoria del día correspondió a Kim Le Court. La mauriciana se recuperó de un problema mecánico, enlazó con la fuga decisiva y lanzó el esprint a 300 metros de la llegada para vencer a la francesa Cédrine Kerbaol y a la neerlandesa Puck Pieterse.

Marlen Reusser conservó el maillot amarillo con tiempo acumulado de 19 horas, 43 minutos y 46 segundos. La suiza mantiene una ventaja de 12 segundos sobre Demi Vollering y de un minuto con 17 segundos frente a Katarzyna Niewiadoma-Phinney, cuando quedan tres jornadas. Para Hinojosa, primera mexicana en disputar el Tour de France Femmes, el reto inmediato será el más duro hasta ahora. La Etapa 7 recorrerá este viernes 146.8 kilómetros desde La Voulte-sur-Rhône hasta el Mont Ventoux, con 3 mil 500 metros de desnivel positivo y final en alto. El ascenso definitivo tendrá 15.7 kilómetros al 8.8 por ciento de pendiente media. Sobrevivir al temido “Gigante de Provenza” acercaría a Romina a su objetivo principal: completar las nueve etapas y llegar a Niza el domingo, firmando una actuación histórica para el ciclismo femenil de México.