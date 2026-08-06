Romina Hinojosa resiste, escala posiciones y se acerca a completar el Tour de Francia Femenil

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    Romina Hinojosa resiste, escala posiciones y se acerca a completar el Tour de Francia Femenil
    Romina Hinojosa completó los 153.4 kilómetros entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône. FOTO: FACEBOOK

La tamaulipeca terminó en el lugar 87 de la sexta etapa y ahora enfrentará la exigente subida al Mont Ventoux

Romina Hinojosa volvió a superar una jornada en el Tour de Francia Femenil 2026.

La ciclista mexicana terminó la Etapa 6 en el lugar 87, su segundo mejor resultado de la competencia, y avanzó cuatro posiciones en la clasificación general.

La tamaulipeca del Lotto Intermarché Ladies completó los 153.4 kilómetros entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône en 4 horas, 27 minutos y 21 segundos.

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Hinojosa cruzó la meta dentro de un grupo de 23 corredoras y quedó a 25 minutos y 33 segundos de la ganadora, luego de resistir un trazado quebrado, con seis ascensos categorizados y 2 mil 600 metros de desnivel acumulado.

El resultado la movió del puesto 135 al 131 de la general, a una hora, 56 minutos y 42 segundos de la líder.

El dato clave es su permanencia: Romina continúa después de seis etapas y cuatro compañeras ya abandonaron; tres integrantes del conjunto belga siguen activas.

La victoria del día correspondió a Kim Le Court. La mauriciana se recuperó de un problema mecánico, enlazó con la fuga decisiva y lanzó el esprint a 300 metros de la llegada para vencer a la francesa Cédrine Kerbaol y a la neerlandesa Puck Pieterse.

Marlen Reusser conservó el maillot amarillo con tiempo acumulado de 19 horas, 43 minutos y 46 segundos.

La suiza mantiene una ventaja de 12 segundos sobre Demi Vollering y de un minuto con 17 segundos frente a Katarzyna Niewiadoma-Phinney, cuando quedan tres jornadas.

Para Hinojosa, primera mexicana en disputar el Tour de France Femmes, el reto inmediato será el más duro hasta ahora.

La Etapa 7 recorrerá este viernes 146.8 kilómetros desde La Voulte-sur-Rhône hasta el Mont Ventoux, con 3 mil 500 metros de desnivel positivo y final en alto.

El ascenso definitivo tendrá 15.7 kilómetros al 8.8 por ciento de pendiente media. Sobrevivir al temido “Gigante de Provenza” acercaría a Romina a su objetivo principal: completar las nueve etapas y llegar a Niza el domingo, firmando una actuación histórica para el ciclismo femenil de México.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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