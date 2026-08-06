POLITICÓN: Multihomicidio en Saltillo: Modelo de seguridad en Coahuila evita la impunidad

I. PIEZA ESTRATÉGICA El nombramiento de Jorge Alberto Piñones Arsuaga al frente de Mejora Coahuila no es un relevo administrativo más. Se trata del programa emblemático de la política social y, al mismo tiempo, de la principal estrategia política del gobierno de Manolo Jiménez. Por eso la posición no podía quedar en manos de un perfil con agenda propia o aspiraciones capaces de desviar su propósito. Piñones llega con una ventaja: conoce la agenda del Gobernador, los municipios y a sus principales actores. Una estructura territorial tan poderosa puede servir para llevar apoyos... o para llevar agua al molino equivocado. Su designación, en principio, reduce ese riesgo. II. CONTINUIDAD La otra clave del nombramiento está en la relación con Gabriel Elizondo. Aunque hoy ocupa un escaño en el Senado y ya no puede operar formalmente Mejora Coahuila, nadie supone que dejará de influir en una estrategia que ayudó a construir y que seguirá siendo central para el proyecto político del gobierno. Piñones garantiza comunicación, continuidad y coordinación entre ambos espacios. Esa cercanía puede evitar rupturas, duplicidades o disputas internas.

III. LENTOS El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, salió ayer a explicar las razones por las cuales la lluvia del martes pasado colapsó la zona urbana. La razón, dijo el munícipe, es que una obra de drenaje pluvial, desarrollada en administraciones pasadas, sigue sin concluirse por la falta de un permiso para que la obra atraviese las vías del ferrocarril. La buena noticia es que, de acuerdo con Gutiérrez, “ya se está gestionando” el referido permiso, lo cual evitará las inundaciones. Sin duda debe tratarse de un permiso de muy compleja gestión, porque la actual administración municipal ya rebasó la mitad de su periodo... IV. MUY LENTOS... Porque si la obra viene de administraciones pasadas, cabría suponer que el actual gobierno municipal ha estado gestionando el mentado permiso desde el primer día, pero, por alguna razón que convendría explicar, no ha logrado su cometido. ¿No habrá alguien en los otros órdenes de gobierno, en el Congreso local o en el federal, que le pueda echar una mano al Ayuntamiento de Ramos Arizpe? Porque, al paso que van, lo más probable es que se les agote la administración y la gestión siga sin prosperar.

V. CUANDO CUENTA Los indicadores suelen decir poco hasta que un hecho concreto permite evaluarlos. Coahuila aparece entre las entidades con menor tasa de homicidios y niveles de esclarecimiento cercanos al 100 por ciento, es decir, superiores al promedio nacional. La captura en Piedras Negras del señalado por el multihomicidio de Saltillo ayuda a entender esos números: bajo la coordinación del gobernador Manolo Jiménez, diversas corporaciones estatales y municipales, así como fuerzas federales, compartieron información, siguieron la ruta del sospechoso y evitaron su salida del país. El modelo no impide crímenes, pero evita la impunidad. Para eso sirven las instituciones. VI. LA MEDIDA El resultado fue positivo: detención del presunto responsable y rescate de un menor sustraído ilegalmente. La coordinación funcionó, la inteligencia produjo resultados y las corporaciones actuaron. Eso explica también la buena opinión que produjo la respuesta institucional. En este caso, los datos y los hechos caminaron en la misma dirección. Y cuando una estrategia logra cerrar el paso a un presunto responsable antes de que cruce la frontera, el reconocimiento no necesita demasiados adornos.

VII. ARCO SIN HISTORIA La versión de que el Ayuntamiento valoraba retirar el arco de acceso a Mirasierra provocó ruido suficiente para que el director de Obras Públicas, Antonio Nerio Maltos, saliera a aclarar que, por ahora, no será intervenido. El asunto es que no se conoce evidencia de que esa estructura tenga valor histórico o arquitectónico relevante; es sólo un elemento urbano reciente convertido, por costumbre, en símbolo vecinal. La autoridad hará bien en escuchar, sin duda, pero también tendría que explicar –con criterios técnicos– qué conviene para la movilidad. Porque gobernar con temor a la protesta puede conservar el arco... y también el congestionamiento. VIII. CON VALOR Lo paradójico es que Saltillo sí conserva arcos con auténtico valor histórico y casi nadie habla de ellos. En las colonias San Luisito, La Aurora, La Hibernia y La Libertad sobreviven vestigios de antiguos acueductos ligados a las haciendas de las familias Navarro y Sánchez-Navarro, así como al desarrollo de molinos y fábricas textiles. Algunos permanecen ocultos entre bardas y construcciones, sin una ruta patrimonial que los explique ni una estrategia visible para protegerlos. Al parecer, cuidamos el arco que estorba... y olvidamos los que cuentan cómo creció Saltillo.