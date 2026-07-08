Choque deja a motociclista herido y una disputa por el semáforo en verde en Saltillo

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    Choque deja a motociclista herido y una disputa por el semáforo en verde en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al motociclista lesionado, quien posteriormente fue trasladado al Hospital General para recibir valoración médica tras el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Las autoridades revisarán la sincronización de los semáforos, ya que ambos conductores afirmaron haber cruzado con la luz verde al momento del choque

Un motociclista resultó lesionado tras un accidente vial registrado en la parte baja del distribuidor vial El Sarape de Saltillo, donde participaron una motocicleta y una camioneta de carga. Elementos de Tránsito Municipal y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender la emergencia.

De acuerdo con la declaración de los involucrados ante las autoridades municipales, una camioneta Nissan de carga, conducida por Carlos “N”, de 50 años, circulaba sobre la lateral con dirección a la calle Dos de Abril cuando ocurrió el impacto con una motocicleta Italika.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-camion-de-personal-choca-contra-semaforo-al-calcular-mal-el-paso-EA22004088

La motocicleta era conducida por Jesús Adrián “N”, de 28 años, quien resultó lesionado y recibió atención prehospitalaria por parte de los socorristas, para posteriormente ser trasladado al Hospital General.

$!Ambos conductores aseguraron que tenían la luz verde del semáforo al momento de la colisión, por lo que las autoridades revisarán la sincronización del sistema de semaforización para esclarecer lo ocurrido.
Ambos conductores aseguraron que tenían la luz verde del semáforo al momento de la colisión, por lo que las autoridades revisarán la sincronización del sistema de semaforización para esclarecer lo ocurrido. ULISES MARTÍNEZ

Ambos conductores manifestaron a las autoridades que contaban con la luz verde del semáforo al momento del accidente, por lo que los agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica de los hechos y verificar la sincronización de los semáforos.

$!La circulación en la parte baja del distribuidor vial El Sarape se vio afectada mientras los cuerpos de emergencia atendían al motociclista y los oficiales levantaban el peritaje del accidente.
La circulación en la parte baja del distribuidor vial El Sarape se vio afectada mientras los cuerpos de emergencia atendían al motociclista y los oficiales levantaban el peritaje del accidente. ULISES MARTÍNEZ

Se esperaba la llegada de las aseguradoras de los involucrados para buscar un acuerdo sobre la reparación de los daños o, en caso de no existir consenso, el accidente sería consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales.

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