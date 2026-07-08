Choque deja a motociclista herido y una disputa por el semáforo en verde en Saltillo

Un motociclista resultó lesionado tras un accidente vial registrado en la parte baja del distribuidor vial El Sarape de Saltillo, donde participaron una motocicleta y una camioneta de carga. Elementos de Tránsito Municipal y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender la emergencia.

De acuerdo con la declaración de los involucrados ante las autoridades municipales, una camioneta Nissan de carga, conducida por Carlos “N”, de 50 años, circulaba sobre la lateral con dirección a la calle Dos de Abril cuando ocurrió el impacto con una motocicleta Italika.