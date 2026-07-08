Saltillo: camión de personal choca contra semaforo al calcular mal el paso

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    Saltillo: camión de personal choca contra semaforo al calcular mal el paso
    El operador señaló que el resplandor del sol le impidió calcular correctamente las dimensiones de la unidad, lo que derivó en el accidente registrado durante la mañana de este miércoles. ULISES MARTÍNEZ

El accidente únicamente dejó daños materiales en el camión y en la infraestructura vial, por lo que no fue necesaria la atención de personas lesionadas

Un camión de transporte de personal de la empresa Lipu Praxair protagonizó un accidente vial la mañana de este miércoles en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Nazario Ortiz Garza, donde resultó con daños tras impactarse contra la base de un semáforo en Saltillo.

De acuerdo con la declaración del operador de la unidad 4969, identificado como Óscar “N”, el sol lo deslumbró mientras circulaba sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, lo que le impidió calcular correctamente las dimensiones del vehículo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/huye-tras-chocar-a-motociclista-pero-lo-alcanzan-policias-al-poniente-de-saltillo-CA22004071

Como consecuencia, el camión pasó con el neumático delantero sobre la base del semáforo, lo que provocó la ponchadura de una de las llantas y daños en parte de la carrocería lateral.

$!El impacto ocasionó afectaciones tanto en el camión de transporte de personal como en la infraestructura vial, sin que se registraran personas lesionadas.
El impacto ocasionó afectaciones tanto en el camión de transporte de personal como en la infraestructura vial, sin que se registraran personas lesionadas. ULISES MARTÍNEZ

Al lugar acudieron autoridades para tomar conocimiento de los hechos. No se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales en la unidad y en la infraestructura vial.

Se informó que se esperaba la llegada de la aseguradora para realizar la evaluación de los daños y llevar a cabo el procedimiento correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

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