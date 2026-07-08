Saltillo: camión de personal choca contra semaforo al calcular mal el paso

Un camión de transporte de personal de la empresa Lipu Praxair protagonizó un accidente vial la mañana de este miércoles en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Nazario Ortiz Garza, donde resultó con daños tras impactarse contra la base de un semáforo en Saltillo.

De acuerdo con la declaración del operador de la unidad 4969, identificado como Óscar “N”, el sol lo deslumbró mientras circulaba sobre el bulevar Jesús Valdés Sánchez, lo que le impidió calcular correctamente las dimensiones del vehículo.