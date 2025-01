Choque en la Zona Centro de Saltillo deja dos autos dañados, sin heridos

Una conductora de un Chevrolet Ónix no respetó la señal de alto, causando una colisión con una camioneta BMW

De acuerdo con las autoridades, la conductora no respetó la señal de alto correspondiente al llegar al cruce con Mariano Matamoros, atravesándose en el paso de una camioneta BMW. La conductora de la camioneta, que no pudo evitar la colisión, impactó de lleno en la parte delantera del vehículo rentado. El choque dejó ambos autos con daños visibles, aunque por fortuna no se reportaron personas heridas.

