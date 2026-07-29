Retiran del mercado 1.5 millones de docenas de huevos por posible contaminación con salmonela

La empresa Midwest Poultry Services ha retirado del mercado aproximadamente 1.5 millones de docenas de huevos blancos y marrones producidos en Texas, Estados Unidos, debido a una posible contaminación con salmonela. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) divulgó esta semana que los huevos afectados son blancos y marrones de gallinas libres, producidos y distribuidos desde granjas en Texas entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026 y con fechas de consumo preferente entre el 20 de julio y el próximo 17 de agosto.

¿QUÉ PRODUCTOS FUERON RETIRADOS? Según un comunicado de la FDA, estos huevos se enviaron a clientes de servicios de alimentos y comercios minoristas en Texas, Oklahoma, Luisiana, Arkansas, Nuevo México y Misisipi, y estuvieron disponibles en tiendas como Kroger o Brookshire Grocery y en otros puntos de venta minorista más pequeños. Otras marcas afectadas son Simple Truth, Country Morning y SunUps. productos retirados corresponden a las siguientes marcas y presentaciones con códigos P-1950 y, en algunos casos, 840962: - Kroger: grandes (12, 18 y 60), extra grandes (12), medianos (12 y 30) y jumbo (12);

- Simple Truth: huevos marrones de gallinas camperas medianos y grandes en presentaciones de 12, 18 y 24 unidades;

- Brookshire’s: presentaciones de 6, 12, 18, 36 y 60 huevos, además de extra grandes y jumbo;

- Country Morning (Desayuno Campestre): grandes, medianos, extra grandes y jumbo en diversas presentaciones.

- SunUps: mediano de 2½ docenas.Presentaciones a granel y comerciales: paquetes grado A y grado AA de 15, 20 y 30 docenas, además de huevos a granel identificados con el código P-1950.

¿CÓMO IDENTIFICAR LOS HUEVOS RETIRADOS Y QUE TIENEN SALMONELA? El retiro aplica únicamente para los huevos con fecha de caducidad o consumo preferente entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026. Los envases afectados pueden identificarse con los códigos -1950 o 0840962, junto a la fecha juliana entre 157 y 184, impresa con tinta en uno de los costados del empaque. Aunque hasta el momento no se han reportado enfermedades relacionadas con el consumo de productos, pero se recomienda revisar los códigos de envases, así como consumir los huevos incluidos en el retiro. Es importante aclarar que no es posible detectar la salmonela a simple vista; aunque hay señales que te pueden indicar que el huevo podría estar contaminado: - Prueba de flotación:

1.- Coloca el huevo en un vaso con agua fría;

2.- Está fresco si se hunde y queda acostado;

3.- Pero si se hunde, pero queda de pie o inclinado, aún es comestible, aunque ya no está fresco;

4.-Si flota, deséchalo. - Revisa la cáscara que no tenga grietas, manchas inusuales, tampoco debe sentirse pegajosa o viscosa; - Percibe el olor, si al romperlo detectas un olor fuerte o desagradable es una señal de que no debe consumirse; - Observa la clara, tiene un color verde, rosa, turbio o fuera de lo habitual es mejor desécharlo; - Examina la yema, si está excesivamente líquida o tiene manchas oscuras o puntos extrados, podría indicar contaminación o presencia de moho.

EN MÉXICO, ¿SE CORRE RIESGO? Hasta ahora no hay evidencia de que los huevos hayan sido distribuidos en México, así como tampoco las autoridades mexicanas no han emitido una alerta o retiro relacionado con el brote de salmonela. Aunqe es recomendable que las personas que hayan adqurido huevos en EU, especialmente en zonas fronterizas o durante viajes recientes, que revisen el empaque y verifiquen si corresponde a los lotes retirados. Por lo que se recomienda no consumirlos y desecharlos o devolverlos al establecimiento para solicitar un reembolso ¿QUÉ ES LA SALMONELA? La agencia explicó que la salmonela puede causar infecciones graves y en algunos casos mortales, especialmente en niños pequeños, personas mayores o “frágiles” y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados. Los síntomas más comunes son diarrea, calambres abdominales y fiebre dentro de las 12 a 72 horas después de comer el producto contaminado.

Las personas sanas infectadas con salmonela pueden sufrir fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, y en casos poco frecuentes la bacteria puede provocar enfermedades más graves como artritis o infecciones arteriales. Los síntomas desaparecen entre 4 y 7 días, sin embargo, algunas personas podrían requerir hospitalización, principalmente quienes tienen el sistema inmunológico debilitado. La noticia llega en un momento en que Estados Unidos afronta el mayor brote de ciclosporiasis en años, una infección parasitaria que provoca diarreas acuosas y a menudo explosivas y que agencias federales han vinculado con vegetales de hoja verde como la lechuga.

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