La Nave Verde vuelve a pegar: Saraperos supera a Rieleros y asegura la serie en casa

Los Saraperos de Saltillo dieron un paso importante en sus aspiraciones de playoffs al derrotar 9-7 a los Rieleros de Aguascalientes la noche de este miércoles en el Estadio Francisco I. Madero. Con el resultado, el equipo dirigido por José Molina aseguró la serie y mantuvo la presión sobre los hidrocálidos en la pelea por el último boleto disponible en la Zona Norte. El encuentro comenzó cuesta arriba para la Nave Verde. Rieleros tomó ventaja desde la primera entrada al aprovechar imparables de Amílcar Gómez y José Manuel Orozco, además de una base por bolas con casa llena que colocó el 1-0.

Saltillo respondió de inmediato en el cierre del primer inning. J.P. Martínez y Thairo Estrada se embasaron para preparar el elevado de sacrificio de Emmanuel Rivera que emparejó la pizarra.

La visita volvió a adelantarse en la segunda entrada gracias al décimo cuadrangular de la temporada de Matt McDermott, pero los locales igualaron nuevamente con una ofensiva encabezada por Ramón Ríos, Oscar Campos y River Town. El duelo se mantuvo cerrado hasta la cuarta entrada, cuando Rieleros armó un rally de tres carreras para tomar ventaja de 5-2. Parecía un golpe importante para las aspiraciones de Saltillo, pero la reacción llegó en el momento oportuno.

En el quinto capítulo, los Saraperos despertaron ofensivamente. Thairo Estrada abrió el ataque con un doblete y más tarde anotó con otro batazo de dos estaciones de Oscar Colás. Christian Villanueva y Ramón Ríos produjeron carreras consecutivas para acercar a Saltillo, mientras que un rodado de Luis Guillorme permitió empatar el encuentro 5-5. La remontada se completó en la sexta entrada. River Town abrió con doblete, J.P. Martínez avanzó al corredor con un toque de sacrificio y Thairo Estrada respondió con sencillo productor para darle la ventaja a la Nave Verde. Después, Emmanuel Rivera conectó doblete remolcador y Christian Villanueva añadió otra carrera con imparable para colocar el marcador 9-5. El bullpen saltillense tomó el control a partir de ese momento. Deolis Guerra, Jorge López y Luis Frías retiraron entradas clave para mantener la ventaja, mientras que Jesús Cruz apareció en la novena para buscar los últimos outs.

Rieleros intentó reaccionar en el último episodio con un cuadrangular de dos carreras de José Manuel Orozco que acercó a los visitantes 9-7, pero Cruz logró contener la amenaza y selló la victoria. Thairo Estrada tuvo una noche destacada al producir una carrera, anotar dos veces y participar en el rally que cambió el rumbo del encuentro. También sobresalieron Christian Villanueva, Emmanuel Rivera y Ramón Ríos, piezas clave en la remontada. Con este triunfo, Saraperos suma dos victorias consecutivas sobre Rieleros y se mantiene con vida en la carrera por la postemporada. La serie concluirá este jueves en el Madero, donde la Nave Verde buscará completar la barrida y seguir reduciendo la distancia respecto a la zona de clasificación.