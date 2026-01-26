Choque por alcance deja daños materiales en la Zona Centro de Saltillo
El percance generó afectaciones momentáneas a la circulación, mientras autoridades realizaban el peritaje y coordinaban el retiro de las unidades involucradas
Un accidente por alcance se registró la mañana de este lunes en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Mariano Matamoros, en la zona centro, hasta donde acudió personal de la Policía Municipal de Tránsito de Saltillo.
El percance ocurrió alrededor de las 10:15 horas y fue atribuido al conductor de un vehículo Dodge Attitude, identificado como Alejandro ¨N¨, de 19 años de edad.
De acuerdo con la información, el joven no guardó la distancia adecuada y terminó impactándose contra la parte trasera de una camioneta Ford Transit, propiedad de la empresa Géminis.
Tras el impacto, el conductor de la camioneta, Héctor de Jesús ¨N¨, de 33 años, descendió de la unidad y, al constatar los daños, dio aviso a su aseguradora, al igual que el conductor del automóvil.
Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Las aseguradoras se encargarán de la valuación correspondiente, mientras que personal de Tránsito Municipal aplicó las infracciones que correspondan.