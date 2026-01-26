Choque por alcance deja daños materiales en la Zona Centro de Saltillo

Un accidente por alcance se registró la mañana de este lunes en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Mariano Matamoros, en la zona centro, hasta donde acudió personal de la Policía Municipal de Tránsito de Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de las 10:15 horas y fue atribuido al conductor de un vehículo Dodge Attitude, identificado como Alejandro ¨N¨, de 19 años de edad.

