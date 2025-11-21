Choque por alcance origina caos vial, en Saltillo

Saltillo
/ 21 noviembre 2025
    Los daños fueron cuantiosos.
    El muro quedó sobre el carril contrario.
    Los vehículos quedaron en medio de la vialidad.

El accidente involucró además el desplazamiento de ballenas en el bulevar

Un accidente por alcance entre dos vehículos provocó, además de otro percance, el desplazamiento de las ballenas del muro de contención y una afectación vial la tarde de este viernes en el bulevar Venustiano Carranza, a la altura del puente de Pedro Figueroa.

Alrededor de las 2:20 de la tarde se confirmó el accidente en el que se vio involucrada una camioneta Town and Country, señalada como responsable tras impactar por alcance a un vehículo Chevrolet Chevy. Debido al golpe, el Chevy fue proyectado contra el muro de contención, el cual se movió y quedó atravesado en el carril contrario, donde fue impactado por un vehículo Suzuki.

Por fortuna, no se reportaron personas con lesiones de gravedad; únicamente daños materiales, los cuales serán cubiertos por las aseguradoras correspondientes, que acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente. Asimismo, personal de la Policía Municipal acudió para documentar los hechos y dirigir el tránsito vehicular, ya que algunos carriles quedaron obstruidos y se permitió el paso solo por uno de ellos.

Será la autoridad competente, mediante su croquis, quien determine la responsabilidad de los involucrados y establezca el convenio para el pago de los daños ocasionados.

