Joven logra escapar tras días de agresiones y cautiverio por parte de una ‘amiga’ en Saltillo

Una joven de 22 años, identificada como Leyla, solicitó auxilio médico y legal tras denunciar que fue golpeada, retenida y agredida sexualmente por su amiga y al menos un hombre, en hechos ocurridos entre el domingo y el lunes pasados, en Saltillo.

La víctima relató que logró escapar descalza, aprovechando que su presunta agresora —su amiga Yazmín Alejandra— se quedó dormida. Leyla llegó hasta la casa de su madre para narrarle lo sucedido, y ésta la llevó de inmediato a la Cruz Roja, donde paramédicos confirmaron diversas lesiones y ordenaron su traslado al Hospital General.

Según su declaración, el domingo acudió a la casa de su amiga en el cruce de Arteaga y Castelar. Minutos más tarde llegó un hombre, presuntamente novio de Yazmín, y los tres salieron en el vehículo del sujeto rumbo a la Provivienda, supuestamente para reparar un teléfono.

Fue durante el trayecto cuando, asegura, Yazmín comenzó a golpearla dentro del automóvil. Ya en Provivienda, la joven habría sido bajada a la fuerza e introducida en una vivienda, donde continuaron las agresiones, incluyendo mordeduras.

Leyla señaló que un hombre llegó después en una camioneta de transporte de personal. En ese momento, su amiga la sacó del domicilio y la subió al vehículo, donde —según su testimonio— recibió un golpe en la cabeza con un mazo, provocándole sangrado.

Posteriormente, el sujeto la llevó nuevamente a la casa ubicada en Arteaga y Castelar, donde permaneció encerrada hasta el lunes por la tarde, cuando finalmente logró escapar.

La joven también denunció haber sido víctima de una agresión sexual con un objeto, durante el tiempo que estuvo privada de su libertad.

Las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, identificar a los responsables e iniciar el proceso correspondiente.