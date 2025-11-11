Choques en cadena dejan caos vial en el Ramos Arizpe; cinco vehículos involucrados

Saltillo
/ 11 noviembre 2025
    Choques en cadena dejan caos vial en el Ramos Arizpe; cinco vehículos involucrados
    Personal vial trabajó durante varios minutos para restablecer el flujo vehicular tras los dos accidentes consecutivos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La circulación permaneció limitada varios minutos mientras se realizaban las labores de retiro de vehículos y se coordinaba el tráfico en la zona

Dos accidentes registrados la mañana de este martes involucraron a cinco vehículos, generando daños materiales y afectaciones viales sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en Ramos Arizpe.

$!La Nissan Frontier terminó con daños en su parte frontal luego de impactar a la camioneta volcada que no pudo evitar en plena circulación.
La Nissan Frontier terminó con daños en su parte frontal luego de impactar a la camioneta volcada que no pudo evitar en plena circulación. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El percance ocurrió alrededor de las 09:00 horas, a la altura del cruce con el bulevar Las Torres, donde, según los primeros reportes, el conductor de una camioneta JAC que circulaba de norte a sur perdió el control al transitar a exceso de velocidad.

$!La camioneta JAC terminó volcada sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe tras perder el control a exceso de velocidad.
La camioneta JAC terminó volcada sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe tras perder el control a exceso de velocidad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La unidad se estrelló contra el cordón cuneta y terminó volcada. En ese momento, una camioneta Nissan Frontier no logró esquivarla y terminó por impactarla.

$!Una camioneta Hilux fue proyectada contra un Volvo luego de ser impactada por un tráiler que circulaba por el mismo carril.
Una camioneta Hilux fue proyectada contra un Volvo luego de ser impactada por un tráiler que circulaba por el mismo carril. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Minutos después, un tráiler que circulaba por la zona chocó contra una camioneta Toyota Hilux, la cual fue proyectada contra un automóvil Volvo, lo que ocasionó congestionamiento vial durante varios minutos.

No se reportaron personas lesionadas, aunque la circulación resultó afectada. Agentes de Tránsito acudieron al lugar para abanderar el área y coordinar el retiro de las unidades involucradas.

