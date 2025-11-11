Choques en cadena dejan caos vial en el Ramos Arizpe; cinco vehículos involucrados

Dos accidentes registrados la mañana de este martes involucraron a cinco vehículos, generando daños materiales y afectaciones viales sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en Ramos Arizpe. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: dan 50 años de sentencia a feminicida de Evangelina Alcalá

El percance ocurrió alrededor de las 09:00 horas, a la altura del cruce con el bulevar Las Torres, donde, según los primeros reportes, el conductor de una camioneta JAC que circulaba de norte a sur perdió el control al transitar a exceso de velocidad.

La unidad se estrelló contra el cordón cuneta y terminó volcada. En ese momento, una camioneta Nissan Frontier no logró esquivarla y terminó por impactarla.