Choques en cadena dejan caos vial en el Ramos Arizpe; cinco vehículos involucrados
La circulación permaneció limitada varios minutos mientras se realizaban las labores de retiro de vehículos y se coordinaba el tráfico en la zona
Dos accidentes registrados la mañana de este martes involucraron a cinco vehículos, generando daños materiales y afectaciones viales sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en Ramos Arizpe.
El percance ocurrió alrededor de las 09:00 horas, a la altura del cruce con el bulevar Las Torres, donde, según los primeros reportes, el conductor de una camioneta JAC que circulaba de norte a sur perdió el control al transitar a exceso de velocidad.
La unidad se estrelló contra el cordón cuneta y terminó volcada. En ese momento, una camioneta Nissan Frontier no logró esquivarla y terminó por impactarla.
Minutos después, un tráiler que circulaba por la zona chocó contra una camioneta Toyota Hilux, la cual fue proyectada contra un automóvil Volvo, lo que ocasionó congestionamiento vial durante varios minutos.
No se reportaron personas lesionadas, aunque la circulación resultó afectada. Agentes de Tránsito acudieron al lugar para abanderar el área y coordinar el retiro de las unidades involucradas.