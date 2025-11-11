Saltillo: dan 50 años de sentencia a feminicida de Evangelina Alcalá

Saltillo
/ 11 noviembre 2025
    Saltillo: dan 50 años de sentencia a feminicida de Evangelina Alcalá
    Autoridades y personal pericial participaron en las diligencias que permitieron acreditar la causa de muerte y sustentar la resolución emitida por la jueza. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

El fallo acreditó la muerte violenta y el daño emocional a la familia, además de fijar una reparación por 1 millón 269 mil 370 pesos

Josafat ¨N¨, señalado hace pocos días como responsable del delito de feminicidio, recibió una sentencia de 50 años de prisión. La resolución fue emitida en la sala penal número 10 del Centro de Justicia Penal, en Saltillo, donde la jueza Elisa Salinas analizó las pruebas presentadas por las autoridades antes de dictar la condena.

Durante la audiencia, se determinó que el sentenciado deberá cubrir la reparación del daño, la cual asciende a 1 millón 269 mil 370 pesos. Este monto fue fijado con base en las afectaciones provocadas a los familiares de la víctima, quienes desde su desaparición han enfrentado un proceso prolongado de angustia y deterioro emocional.

Fue alrededor de las 10:30 horas cuando la jueza detalló que, según los peritajes, la muerte de Evangelina ¨N¨ fue clasificada como violenta. Los estudios revelaron que la causa del fallecimiento fue asfixia por estrangulamiento, derivada de la fractura del hueso hioides. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a una zona despoblada y apartada, ubicada en el kilómetro 34 de la carretera libre a Torreón, donde la víctima habría sufrido un proceso de agonía estimado entre dos y tres minutos.

$!La muerte de Evangelina Alcalá derivó en un proceso judicial que concluyó con una sentencia de 50 años para el responsable.
La muerte de Evangelina Alcalá derivó en un proceso judicial que concluyó con una sentencia de 50 años para el responsable. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Además, se expuso que los familiares directos de Evangelina fueron sometidos a evaluaciones psicológicas, en las cuales se detectaron cuadros de depresión y estrés postraumático. Cada uno requirió más de 30 sesiones terapéuticas para atender las afectaciones derivadas del hecho.

$!Agentes capturan al presunto feminicida durante el operativo realizado en 2023, antes de su traslado al penal varonil de Saltillo.
Agentes capturan al presunto feminicida durante el operativo realizado en 2023, antes de su traslado al penal varonil de Saltillo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

La detención de Josafat ocurrió en 2023 en territorio estadounidense. Posteriormente fue trasladado a México, donde permanece recluido en el penal varonil de Saltillo, desde donde enfrentó el proceso judicial que ahora concluye con la sentencia impuesta.

