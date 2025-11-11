Saltillo: dan 50 años de sentencia a feminicida de Evangelina Alcalá

Josafat ¨N¨, señalado hace pocos días como responsable del delito de feminicidio, recibió una sentencia de 50 años de prisión. La resolución fue emitida en la sala penal número 10 del Centro de Justicia Penal, en Saltillo, donde la jueza Elisa Salinas analizó las pruebas presentadas por las autoridades antes de dictar la condena.

Durante la audiencia, se determinó que el sentenciado deberá cubrir la reparación del daño, la cual asciende a 1 millón 269 mil 370 pesos. Este monto fue fijado con base en las afectaciones provocadas a los familiares de la víctima, quienes desde su desaparición han enfrentado un proceso prolongado de angustia y deterioro emocional.

TE PUEDE INTERESAR: Riña por un rin deja a tres hombres golpeados y macheteados en la Saltillo 2000