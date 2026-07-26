Domingo de deporte, salud y convivencia en la Ruta Recreativa conquista a las familias de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Domingo de deporte, salud y convivencia en la Ruta Recreativa conquista a las familias de Saltillo
    Familias completas disfrutaron de la Ruta Recreativa con caminatas, ciclismo, patinaje y actividades al aire libre. CORTESÍA

En la Ruta Recreativa, además de actividades deportivas y recreativas, se brindaron consultas médicas y servicios veterinarios gratuitos

Con una amplia participación de familias, deportistas y paseantes, la Ruta Recreativa volvió a convertirse este domingo en uno de los principales espacios de convivencia para los habitantes de Saltillo, quienes aprovecharon la mañana para realizar actividad física y disfrutar de los servicios gratuitos que ofreció el Gobierno Municipal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/recibe-policia-de-saltillo-certificacion-calea-de-estados-unidos-el-maximo-estandar-policial-BH22434467
$!Durante la jornada se ofrecieron consultas médicas, detecciones de diabetes e hipertensión, además de servicios veterinarios gratuitos.
Durante la jornada se ofrecieron consultas médicas, detecciones de diabetes e hipertensión, además de servicios veterinarios gratuitos. CORTESÍA

Desde temprana hora, el bulevar Venustiano Carranza recibió a personas de todas las edades que recorrieron el circuito caminando, corriendo, en bicicleta, patines o acompañadas de sus mascotas, consolidando este programa como una de las actividades dominicales con mayor aceptación entre la población.

Como parte de la jornada, distintas dependencias municipales instalaron módulos de atención para acercar servicios a la ciudadanía. La Dirección de Salud Pública Municipal brindó consultas médicas generales, además de realizar revisiones para la detección oportuna de diabetes e hipertensión arterial, con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades entre la población.

La atención también se extendió a los animales de compañía. Personal municipal aplicó vacunas antirrábicas y desparasitó gratuitamente a perros y gatos que acudieron con sus propietarios, promoviendo el cuidado responsable de las mascotas y la protección de la salud pública.

$!La Ruta Recreativa volvió a llenar de vida el bulevar Venustiano Carranza con cientos de personas que aprovecharon la mañana para ejercitarse y convivir en familia.
La Ruta Recreativa volvió a llenar de vida el bulevar Venustiano Carranza con cientos de personas que aprovecharon la mañana para ejercitarse y convivir en familia. CORTESÍA

El programa, impulsado por la administración del alcalde Javier Díaz González, mantiene cada semana una oferta de actividades recreativas, deportivas y de bienestar que fomentan estilos de vida saludables y fortalecen la convivencia entre las familias saltillenses.

$!La Ruta Recreativa se realiza cada domingo sobre el bulevar Venustiano Carranza, en horario de verano de 6:30 a 11:30 horas.
La Ruta Recreativa se realiza cada domingo sobre el bulevar Venustiano Carranza, en horario de verano de 6:30 a 11:30 horas. CORTESÍA

El Gobierno Municipal recordó que la Ruta Recreativa se realiza todos los domingos sobre el bulevar Venustiano Carranza y, durante la temporada de verano, opera en un horario de 6:30 a 11:30 de la mañana, por lo que invitó a la ciudadanía a sumarse a este espacio de recreación al aire libre.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes
Ruta Recreativa

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Hace casi 100 años Saltillo envenenó perros y hubo quienes lo aplaudieron

Hace casi 100 años Saltillo envenenó perros y hubo quienes lo aplaudieron

true

¿Esposas tradicionales?
true

El Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas

CUARTOSCURO

Alerta en Morena: no pisen Estados Unidos
true

El cumpleaños de Saltillo es HOY
true

Saltillo: 449 años (más o menos)
La cocina saltillense encuentra su identidad en el desierto, la tradición y la memoria familiar.

Saltillo se cocina entre tradición, desierto y familia
Recuerdan el Saltillo de hoy y el de ayer en póster por el 449 aniversario de la ciudad

Recuerdan el Saltillo de hoy y el de ayer en póster por el 449 aniversario de la ciudad