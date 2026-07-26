Domingo de deporte, salud y convivencia en la Ruta Recreativa conquista a las familias de Saltillo

Con una amplia participación de familias, deportistas y paseantes, la Ruta Recreativa volvió a convertirse este domingo en uno de los principales espacios de convivencia para los habitantes de Saltillo, quienes aprovecharon la mañana para realizar actividad física y disfrutar de los servicios gratuitos que ofreció el Gobierno Municipal.

Desde temprana hora, el bulevar Venustiano Carranza recibió a personas de todas las edades que recorrieron el circuito caminando, corriendo, en bicicleta, patines o acompañadas de sus mascotas, consolidando este programa como una de las actividades dominicales con mayor aceptación entre la población.

Como parte de la jornada, distintas dependencias municipales instalaron módulos de atención para acercar servicios a la ciudadanía. La Dirección de Salud Pública Municipal brindó consultas médicas generales, además de realizar revisiones para la detección oportuna de diabetes e hipertensión arterial, con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades entre la población.

La atención también se extendió a los animales de compañía. Personal municipal aplicó vacunas antirrábicas y desparasitó gratuitamente a perros y gatos que acudieron con sus propietarios, promoviendo el cuidado responsable de las mascotas y la protección de la salud pública.