¿Cierto o falso? Anuncian concierto de Dani Flow en Saltillo para el 8M

Dicha situación ha propiciado el debate entre los internautas, pues hay quienes expresan su apoyo y quienes lo tachan de ‘misógino’. No obstante, también hay quienes han pedido al público ya no darle atención ni sorprenderse por sus palabras, pues basta recordar que es llamado ‘El Rey del morbo’, para más o menos entender su contexto.

En la primera, hizo hincapié en que no le caen bien las mujeres que han realizado iconoclasia durante las marchas feministas del 8M y cuestionó sus acciones.

Casi al finalizar el podcast, Charly le pidió que mencionara algo que le molestara, a lo que Daniel respondió lo siguiente: “Las morras que rayan el centro... me caen gordas, no me representan como mexicano”.

DANI FLOW OFRECE DISCULPAS

Tras ser objeto de críticas, Dani Flow ofreció disculpas en un video publicado en su cuenta de Instagram sobre sus declaraciones en dicho podcast.

“Ahora me quieren echar encima al movimiento feminista... yo soy muy ignorante en ese tema, hay muchas cosas que no sé, pero siempre lo he visto como algo positivo”, explicó Dani Flow, quien puntualizó que no se arrepiente de sus declaraciones.