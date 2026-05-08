$!Clausuran bar ‘La Pispireta’ por incumplir medidas de seguridad durante operativo sorpresa

La noche del jueves, un operativo conjunto de corporaciones municipales terminó con la suspensión del bar “La Pispireta”, ubicado sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, al sur de Saltillo, luego de que inspectores detectaran diversas anomalías relacionadas con medidas de seguridad y documentación obligatoria para su funcionamiento. La movilización comenzó alrededor de las 23:30 horas y estuvo encabezada por personal de Protección Civil municipal, con respaldo de elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como agentes de la Policía Municipal y del Grupo de Reacción Sureste.

Durante la inspección realizada en el establecimiento, las autoridades detectaron incumplimientos considerados de riesgo para clientes y trabajadores. Entre las irregularidades reportadas se encontró una salida de emergencia bloqueada con candado, situación que impediría una evacuación inmediata en caso de contingencia. Además, los inspectores localizaron extintores obstruidos con distintos objetos, lo que dificultaba su acceso en una posible emergencia. También se reportó cableado eléctrico expuesto dentro del inmueble, condición que representa un peligro potencial por corto circuito o incendio.

A estas observaciones se sumó la falta de documentación requerida para la operación del negocio, motivo por el cual personal de Protección Civil procedió a colocar sellos de suspensión en el inmueble. El despliegue formó parte de las acciones de supervisión implementadas por el Gobierno Municipal de Saltillo en centros nocturnos y establecimientos donde se comercializan bebidas alcohólicas.

De acuerdo con la información oficial, estos operativos continuarán en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de verificar que los negocios cumplan con reglamentos relacionados con uso de suelo, horarios permitidos para la venta de alcohol, señalización preventiva y control de aforos. Las autoridades municipales señalaron que las revisiones también buscan detectar condiciones que puedan representar riesgos para quienes acuden a este tipo de establecimientos, por lo que las inspecciones seguirán realizándose de manera coordinada entre distintas dependencias.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas durante el operativo ni sobre alguna situación de violencia en el sitio. El establecimiento quedó suspendido en tanto no sean solventadas las observaciones detectadas por las autoridades municipales.

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