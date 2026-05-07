Detiene comisaría a hombre por robo de auto, en Saltillo

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvieron a un hombre señalado como probable responsable del robo de dos automóviles Nissan Tsuru en distintos hechos ocurridos en la ciudad.

La corporación informó que, luego de recibir el reporte sobre el robo de un Tsuru en la Zona Centro, agentes del Agrupamiento Contra Robo de Vehículos iniciaron las investigaciones correspondientes para ubicar la unidad y dar con el presunto responsable.

Como parte de las indagatorias, se realizó el análisis de cámaras urbanas enlazadas al Centro de Control y Comando (C2), lo que permitió identificar al sospechoso y seguir sus movimientos.

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Más tarde, durante labores de patrullaje en calles de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, policías detectaron un automóvil que coincidía con las características del vehículo robado. Tras revisar el número de serie, confirmaron que se trataba de la unidad reportada, por lo que procedieron al aseguramiento del automóvil y a la detención de Jesús Ariel “N”, de 33 años.

Las autoridades señalaron además que el detenido también es investigado por su presunta participación en el robo de otro Nissan Tsuru. De acuerdo con las investigaciones, dicha unidad habría sido desmantelada en un taller mecánico y posteriormente comercializada por piezas.

Finalmente, tanto el detenido como el vehículo recuperado quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, instancia que continuará con las investigaciones para definir la situación legal del implicado.