Coahuila: absuelven a la primera mujer llevada a juicio aplicando la Ley Olimpia

Tras cinco años de procedimiento penal, este miércoles la juez Dorian Martínez absolvió a la primera mujer señalada por difundir contenido sexual de su expareja y llevada a juicio oral bajo los preceptos aplicados en la Ley Olimpia en Coahuila.

El caso se llevaba en contra de María Valeria “N”, quien fue señalada por el delito de violencia a la intimidad sexual por Royme “N”, con quien estuvo casada durante tres años.

La resolución se emitió de esta forma, pues de acuerdo con la juez, en la causa penal 1719/2021 no hubo elementos suficientes para sentenciar condenatoriamente a la imputada, empezando por la disparidad en los tiempos que presentó el Ministerio Público sobre el desarrollo de los hechos.

El caso se registró a mediados de 2020, cuando Royme “N”, el denunciante, acudió a las autoridades para señalar a María Valeria “N”, quien entonces era su esposa, de haber difundido de forma amplia a través de WhatsApp contenido sexual sin su consentimiento.

La víctima declaró que tuvo conocimiento del envío del material después de que una persona cercana le informara haber recibido el video, y fue esta persona quien aportó las capturas de pantalla que fueron integradas como parte de la evidencia inicial.

Dado que la denuncia se interpuso durante la pandemia de COVID-19, el expediente avanzó hacia su judicialización hasta 2021, año en el que se dictó la vinculación a proceso, por lo que el proceso tuvo una duración de casi cinco años.

Respecto a la resolución, Royme “N” manifestó que, aunque la juez no le favoreció, su intención principal desde la denuncia era sentar un precedente de que la justicia debe ser objetiva en la aplicación de la perspectiva de género y que la calidad de víctima no es exclusiva de la mujer.

“Yo soy ganador por haber llegado hasta estas instancias. Soy el primer caso aplicado de la Ley Olimpia en llegar a esta instancia. Esto es un precedente porque sé que mis pruebas eran totalmente verídicas”, dijo.

Adelantó que en los siguientes días preparará los recursos necesarios para apelar la resolución de la juez y señaló también que durante el proceso se enfrentó a irregularidades cometidas por los agentes del Ministerio Público.