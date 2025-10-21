Coahuila: Labor de FUUNDEC es equiparable a Madres de Plaza de Mayo en Argentina: especialista italiano
Thomas Aureliani charló este martes con familiares de personas desaparecidas, estudiantes y docentes de la UAdeC
Para el investigador italiano Thomas Aureliani, la labor que han realizado los integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-FUNDEM) es equiparable a la que han desarrollado otros colectivos a nivel internacional, como las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo, en Argentina.
En su visita a Saltillo este martes 21 de octubre, el especialista de la Universidad de Milán expuso, en entrevista para VANGUARDIA, que los familiares de personas desaparecidas en Coahuila han hecho un trabajo muy importante para visibilizar la tragedia y se han empoderado al grado de convertirse en defensores de derechos humanos.
“Esto es un ejercicio de memoria que pone en el mismo lugar algunos procesos colectivos, como, por ejemplo, las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas y los colectivos de Chile. En Italia también tenemos familiares de víctimas de la mafia que se movilizan y hacen esos trabajos muy importantes de visibilización, pidiendo sus derechos”, expuso.
En ese sentido, señaló que el resultado de esas movilizaciones han sido leyes y políticas públicas en apoyo a los familiares, y reiteró que tienen que obtener procesos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
“Los gobiernos de todo el mundo y las organizaciones internacionales tienen que ser mucho más fuertes para lograr estas cosas, particularmente la verdad y la justicia”, añadió.
También apuntó que la percepción de la sociedad mexicana y coahuilense sobre la labor de estas organizaciones ha cambiado con el paso de los años.
“Sobre todo en los primeros años la sociedad y sobre todo las instituciones no reconocían el trabajo, pero años después con el trabajo, ellos se fueron haciendo mucho más fuertes a nivel de México, pero a nivel también internacional y pero faltan muchas cosas para lograr como la verdad y la justicia que es importante para buscar y encontrar a los y las personas desaparecidas”, concluyó.
Aureliani estuvo este martes en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde participó en un conversatorio con integrantes de los colectivos y de la propia Facultad.
Durante la charla se discutió la investigación de Aureliani para la elaboración de su libro “¡Vivos los queremos! La movilización de familiares de desaparecidos en México”.