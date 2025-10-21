Coahuila: Labor de FUUNDEC es equiparable a Madres de Plaza de Mayo en Argentina: especialista italiano

Saltillo
/ 21 octubre 2025
    Coahuila: Labor de FUUNDEC es equiparable a Madres de Plaza de Mayo en Argentina: especialista italiano
    El especialista apuntó la percepción de la sociedad mexicana y coahuilense sobre la labor de estas organizaciones ha cambiado con el paso de los años. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/ VANGUARDIA

Thomas Aureliani charló este martes con familiares de personas desaparecidas, estudiantes y docentes de la UAdeC

Para el investigador italiano Thomas Aureliani, la labor que han realizado los integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-FUNDEM) es equiparable a la que han desarrollado otros colectivos a nivel internacional, como las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo, en Argentina.

En su visita a Saltillo este martes 21 de octubre, el especialista de la Universidad de Milán expuso, en entrevista para VANGUARDIA, que los familiares de personas desaparecidas en Coahuila han hecho un trabajo muy importante para visibilizar la tragedia y se han empoderado al grado de convertirse en defensores de derechos humanos.

TE PUEDE INTERESAR: Intento de extorsión telefónica pone en alerta a jóvenes en hotel de Piedras Negras

“Esto es un ejercicio de memoria que pone en el mismo lugar algunos procesos colectivos, como, por ejemplo, las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas y los colectivos de Chile. En Italia también tenemos familiares de víctimas de la mafia que se movilizan y hacen esos trabajos muy importantes de visibilización, pidiendo sus derechos”, expuso.

$!Thomas Aureliani trabajó de manera directa con el colectivo FUUNDEC-FUNDEM para realizar su investigación.
Thomas Aureliani trabajó de manera directa con el colectivo FUUNDEC-FUNDEM para realizar su investigación. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/ VANGUARDIA

En ese sentido, señaló que el resultado de esas movilizaciones han sido leyes y políticas públicas en apoyo a los familiares, y reiteró que tienen que obtener procesos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

$!Varias integrantes del colectivo participaron en este foro que visibilizó la actualidad de las desapariciones en México.
Varias integrantes del colectivo participaron en este foro que visibilizó la actualidad de las desapariciones en México. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/ VANGUARDIA

“Los gobiernos de todo el mundo y las organizaciones internacionales tienen que ser mucho más fuertes para lograr estas cosas, particularmente la verdad y la justicia”, añadió.

También apuntó que la percepción de la sociedad mexicana y coahuilense sobre la labor de estas organizaciones ha cambiado con el paso de los años.

$!El libro analiza el movimiento social de familiares de personas desaparecidas que exigen justicia y verdad.
El libro analiza el movimiento social de familiares de personas desaparecidas que exigen justicia y verdad. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/ VANGUARDIA

“Sobre todo en los primeros años la sociedad y sobre todo las instituciones no reconocían el trabajo, pero años después con el trabajo, ellos se fueron haciendo mucho más fuertes a nivel de México, pero a nivel también internacional y pero faltan muchas cosas para lograr como la verdad y la justicia que es importante para buscar y encontrar a los y las personas desaparecidas”, concluyó.

$!Diana Iris es madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido el 21 de febrero de 2007.
Diana Iris es madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido el 21 de febrero de 2007. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/ VANGUARDIA

Aureliani estuvo este martes en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde participó en un conversatorio con integrantes de los colectivos y de la propia Facultad.

Durante la charla se discutió la investigación de Aureliani para la elaboración de su libro “¡Vivos los queremos! La movilización de familiares de desaparecidos en México”.

Temas


Desaparecidas
Desaparecidos
Desapariciones Forzadas

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Fundec
FUNDEM
UAdeC

true

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó de una segunda detención ligada con el asesinato del líder de limoneros, Bernardo Bravo.

Líderes criminales en Michoacán están ubicados desde hace tres años y siguen impunes
El plazo para que México entregue el agua acordada a Estados Unidos vence este 24 de octubre.

Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC

true

POLITICÓN: Acusa a empresas de hemodiálisis de estar presuntamente detrás de protestas contra el IMSS
Trabajadores de Coahuila afectados por la pérdida de empleos en el sector maquilador durante 2025.

Coahuila pierde más de 11 mil empleos en el sector maquilador, según el Inegi
Se indicó que los pisos que se encuentran arriba del inmueble se recuperarán y se dejarán como estaba antes, es decir, como una discoteca. FOTO:

Planean revivir discoteca del Hotel La Torre en Saltillo
El relanzamiento panista en Coahuila

El relanzamiento panista en Coahuila
true

Mientras la 4T avanza en la destrucción, el PAN voltea al pasado
true

T-MEC y aguas binacionales: ¿viene una situación imposible?