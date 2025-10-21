Coahuila: Labor de FUUNDEC es equiparable a Madres de Plaza de Mayo en Argentina: especialista italiano

Para el investigador italiano Thomas Aureliani, la labor que han realizado los integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-FUNDEM) es equiparable a la que han desarrollado otros colectivos a nivel internacional, como las Abuelas y las Madres de Plaza de Mayo, en Argentina.

En su visita a Saltillo este martes 21 de octubre, el especialista de la Universidad de Milán expuso, en entrevista para VANGUARDIA, que los familiares de personas desaparecidas en Coahuila han hecho un trabajo muy importante para visibilizar la tragedia y se han empoderado al grado de convertirse en defensores de derechos humanos.

TE PUEDE INTERESAR: Intento de extorsión telefónica pone en alerta a jóvenes en hotel de Piedras Negras

“Esto es un ejercicio de memoria que pone en el mismo lugar algunos procesos colectivos, como, por ejemplo, las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas y los colectivos de Chile. En Italia también tenemos familiares de víctimas de la mafia que se movilizan y hacen esos trabajos muy importantes de visibilización, pidiendo sus derechos”, expuso.