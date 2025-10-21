Intento de extorsión telefónica pone en alerta a jóvenes en hotel de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Seis jóvenes provenientes de Ciudad Acuña vivieron una situación de riesgo mientras se encontraban hospedados en un hotel de Piedras Negras, tras recibir un presunto intento de extorsión telefónica durante el fin de semana.

Los afectados presuntamente se alojaron en el Hotel California tras acudir a un establecimiento nocturno. Durante la mañana siguiente, recibieron una llamada en la que un sujeto se identificó como “investigador” y les advirtió que una persona había sido secuestrada dentro del hotel.

Según relataron los jóvenes, se les indicó que permanecieran en sus habitaciones y cumplieran las instrucciones, supuestamente para no entorpecer un operativo en curso.

El presunto extorsionador los presionó por más de una hora, exigiéndoles mostrar sus teléfonos y encender sus cámaras. Además, los jóvenes fueron obligados a comunicarse con sus familiares para solicitar dinero bajo amenaza de que sufrirían daños si no obedecían. Una de las víctimas relató que el sujeto advirtió que “entraría por ellos” en caso de no seguir sus órdenes.

La situación se resolvió cuando uno de los jóvenes acudió a la recepción para cumplir con una de las demandas del extorsionador. El personal del hotel confirmó que no había ninguna investigación ni operativo, lo que permitió a los jóvenes identificar el fraude y cortar la comunicación. Todos pudieron abandonar el lugar ilesos.

Tras el incidente, los jóvenes sospechan que los datos proporcionados al registrarse, como nombres y lugar de procedencia, fueron utilizados por los delincuentes para planear la extorsión. Por ello, recomendaron a otros huéspedes extremar precauciones ante llamadas sospechosas que aparenten ser de autoridades o grupos criminales.

Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado detenciones relacionadas con este hecho.

