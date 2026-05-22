Coahuila: Logra la UAdeC primer galardón internacional en concurso interamericano de derechos humanos

La excelencia académica de la Universidad Autónoma de Coahuila volvió a destacar en el ámbito internacional. Un equipo de la Academia Interamericana de Derechos Humanos logró una participación histórica en el Concurso Interamericano de Derechos Humanos (IAMOOT), considerado el encuentro universitario de litigación en derechos humanos más importante y de mayor tradición en el continente americano. En la edición número 31 del certamen, celebrada del 17 al 22 de mayo de 2026 en Washington, D.C., estudiantes de la UAdeC alcanzaron la ronda de semifinales y obtuvieron el Premio al Mejor Memorial de las Víctimas en español, distinción que representa el primer reconocimiento internacional obtenido por la institución dentro de esta competencia.

Organizado desde 1995 por la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University Washington College of Law, el IAMOOT reúne cada año a universidades de América, Europa, Asia y el Caribe para debatir casos hipotéticos relacionados con los principales desafíos del sistema interamericano de protección de derechos humanos. En 2026, el tema central fue el derecho a la protesta y los desafíos pendientes para su protección jurídica. La competencia es reconocida por su alto nivel de exigencia académica, ya que los equipos participantes deben elaborar memoriales escritos y defender argumentos ante paneles integrados por especialistas, académicos y expertos en derecho internacional de los derechos humanos. La representación coahuilense estuvo integrada por las oradoras Paloma Flores de la Torre y Yolanda Ríos Cortés, así como por las observadoras Fernanda Ramos Castaño y Aarón Esteban Rodríguez López. El equipo contó con la asesoría del profesor Fernando Gustavo Ruz Dueñas, quien encabezó la preparación jurídica y estratégica para las fases escrita y oral del concurso.

El reconocimiento obtenido adquiere una relevancia especial al tratarse de una competencia que congrega a algunas de las facultades de derecho más prestigiosas del mundo y constituye uno de los principales espacios de formación para futuras generaciones de litigantes internacionales en materia de derechos humanos. Con este resultado, la Academia Interamericana de Derechos Humanos fortalece su posicionamiento como una de las instituciones académicas más destacadas del país en la formación de especialistas en litigación internacional y reafirma el compromiso de la Universidad Autónoma de Coahuila con la promoción, protección y defensa de los derechos fundamentales desde las aulas y la investigación jurídica.

Publicidad