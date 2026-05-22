Tec Laguna entra a estrategia nacional de semiconductores

TORREÓN, COAH.- El Instituto Tecnológico de La Laguna participó en la Segunda Reunión Nacional de Semiconductores del Tecnológico Nacional de México (TecNM), donde especialistas, académicos y representantes de empresas tecnológicas definieron estrategias para fortalecer la formación de talento y el desarrollo de la industria de microchips en el país. El encuentro se realizó en el Campus Aguascalientes bajo el lema “Consolidando el Talento y la Soberanía de México”, con la participación de directivos educativos, investigadores y corporativos internacionales.

Omar Saldívar Correa, director del Tec Laguna, informó que el arranque de actividades estuvo encabezado por Ramón Jiménez López, director general del TecNM, quien impulsó mesas de trabajo enfocadas en capacitación especializada, nearshoring y producción nacional de semiconductores. La comitiva de la dirección general del TecNM también estuvo integrada por Andrea Zárate Fuentes, secretaria de Extensión y Vinculación; Guadalupe Lucas Bravo, secretario Académico, de Investigación e Innovación; y Marco Trujillo Zúñiga, director de Vinculación e Intercambio Académico. INDUSTRIA Y FORMACIÓN Durante las jornadas realizadas el 21 y 22 de mayo, académicos de distintas entidades y representantes de empresas como Intel, AMD, Qualcomm y Apple trabajaron en la construcción de la agenda de la Red Global de Semiconductores.

Las mesas abordaron temas relacionados con diseño, empaque, fabricación y sustentabilidad, considerados áreas estratégicas para el crecimiento de esta industria en México. El Tec Laguna destacó que su participación forma parte de los esfuerzos del Tecnológico Nacional de México para consolidar perfiles especializados y responder a la demanda tecnológica vinculada con el desarrollo industrial y el nearshoring.

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