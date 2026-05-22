Tec Laguna entra a estrategia nacional de semiconductores

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    Tec Laguna entra a estrategia nacional de semiconductores
    El Tec Laguna formó parte de la Segunda Reunión Nacional de Semiconductores realizada en Aguascalientes. SANDRA GÓMEZ

Directivos, académicos y empresas tecnológicas delinearon acciones para fortalecer la formación de talento y la industria de microchips en México

TORREÓN, COAH.- El Instituto Tecnológico de La Laguna participó en la Segunda Reunión Nacional de Semiconductores del Tecnológico Nacional de México (TecNM), donde especialistas, académicos y representantes de empresas tecnológicas definieron estrategias para fortalecer la formación de talento y el desarrollo de la industria de microchips en el país.

El encuentro se realizó en el Campus Aguascalientes bajo el lema “Consolidando el Talento y la Soberanía de México”, con la participación de directivos educativos, investigadores y corporativos internacionales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/el-29-de-mayo-elegiran-a-la-senorita-tecnm-en-saltillo-MN20879555

Omar Saldívar Correa, director del Tec Laguna, informó que el arranque de actividades estuvo encabezado por Ramón Jiménez López, director general del TecNM, quien impulsó mesas de trabajo enfocadas en capacitación especializada, nearshoring y producción nacional de semiconductores.

La comitiva de la dirección general del TecNM también estuvo integrada por Andrea Zárate Fuentes, secretaria de Extensión y Vinculación; Guadalupe Lucas Bravo, secretario Académico, de Investigación e Innovación; y Marco Trujillo Zúñiga, director de Vinculación e Intercambio Académico.

INDUSTRIA Y FORMACIÓN

Durante las jornadas realizadas el 21 y 22 de mayo, académicos de distintas entidades y representantes de empresas como Intel, AMD, Qualcomm y Apple trabajaron en la construcción de la agenda de la Red Global de Semiconductores.

$!El encuentro reunió a directivos académicos y representantes de empresas tecnológicas internacionales.
El encuentro reunió a directivos académicos y representantes de empresas tecnológicas internacionales. SANDRA GÓMEZ

Las mesas abordaron temas relacionados con diseño, empaque, fabricación y sustentabilidad, considerados áreas estratégicas para el crecimiento de esta industria en México.

El Tec Laguna destacó que su participación forma parte de los esfuerzos del Tecnológico Nacional de México para consolidar perfiles especializados y responder a la demanda tecnológica vinculada con el desarrollo industrial y el nearshoring.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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